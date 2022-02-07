Жена принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, получит одну из самых известных драгоценностей из британской казны, когда станет королевой-консортом.

Камилле достанется корона королевы-матери Елизаветы, которая изготовлена из платины. Она украшена 2,8 тыс. бриллиантов и драгоценным камнем Кохинур. Индийский алмаз весом 105,6 карата попал в Британию в середине XIX века в качестве подарка для королевы Виктории.

Он, кстати, давно считается проклятым. Но, как утверждалось в Индии, проклятие опасно только для владельцев-мужчин.

В этой короне Елизавета была коронована вместе со своим мужем Георгом VI 12 мая 1937 года. Драгоценность была изготовлена ​​специально для королевы-консорта.

Напомним, что в годовщину 70-летия своего правления Елизавета II захотела, чтобы герцогиня Камилла стала королевой-консортом, когда наследник престола станет королем.

Королева-консорт – это супруга правящего монарха, главной обязанностью и задачей которой является оказывать поддержку и помощь королю. Следует отметить, что у консортов нет особенного положения — это лишь формальность и статус, который не ставит перед супругой монарха определенные обязанности.

Ее финансовое положение зависит от мужа и его доходов. Кроме этого, брак с королем не добавляет жену-королеву в список наследников престола. После смерти короля его трон по закону всегда переходит к старшему законному ребенку.

Таким образом, Елизавета II решила давнюю неопределенность относительно будущего титула герцогини Корнуолльской.

Принц Чарльз и Камилла поженились в 2005 году. Принц Уэльский ранее состоял в браке с принцессой Дианой, но она погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже.