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Правлінню королеви Єлизавети II – 70 років: Букінгемський палац показав фото

5 Лютого 2022, 13:28
Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Правлінню королеви Єлизавети II – 70 років: Букінгемський палац показав фото

У неділю, 6 лютого, виповниться 70 років із моменту, як королева Єлизавета II зійшла на трон.

Фотографії цієї події опублікувала пресслужба Букінгемського палацу.

Королева позувала у сукні кольору морської хвилі у Дубовій кімнаті Віндзорського замку. Вбрання прикрашено брошкою з аквамарином та діамантом від Boucheron.

Цю прикрасу їй подарував король на 18 років у 1944 році.

 

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Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

На фото також зображено її улюбленого собаку на прізвисько Кенді.

Єлизавета на фото розглядає пам’ятні речі. Фотосесія відбулася перед її від’їздом до Сандрінгему.

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Теги
Британія , Королева Єлизавета ІІ
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