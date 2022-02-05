Правлінню королеви Єлизавети II – 70 років: Букінгемський палац показав фото

У неділю, 6 лютого, виповниться 70 років із моменту, як королева Єлизавета II зійшла на трон.
Фотографії цієї події опублікувала пресслужба Букінгемського палацу.
Королева позувала у сукні кольору морської хвилі у Дубовій кімнаті Віндзорського замку. Вбрання прикрашено брошкою з аквамарином та діамантом від Boucheron.
Цю прикрасу їй подарував король на 18 років у 1944 році.
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На фото також зображено її улюбленого собаку на прізвисько Кенді.
Єлизавета на фото розглядає пам’ятні речі. Фотосесія відбулася перед її від’їздом до Сандрінгему.
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