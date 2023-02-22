Італійська акторка і модель Моніка Беллуччі зустрічається з оскароносним американським режисером Тімом Бертоном. Вони були помічені разом під час вечірньої прогулянки під руку.

За даними французького видання Paris Match, роман між Беллуччі й Бертоном триває вже чотири місяці. Він розпочався після того, як вони зустрілися у Франції в жовтні 2022 року з нагоди кінофестивалю Люм’єр.

Тоді 58-річна Моніка вручила нагороду найкращому франкомовному кінематографісту, яким виявився 64-річний Тім.

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Нагадаємо, Беллуччі чотири роки тому розлучилася з французьким художником Ніколя Лефевром. До цього вона перебувала у шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем 23 роки.

Тім в 2014 році розлучився з акторкою Геленою Бонем Картер, з якою був одружений 13 років.

І у Моніки, й у Тіма по двоє дітей від попередніх шлюбів.