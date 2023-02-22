Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи встречается с оскароносным американским режиссером Тимом Бертоном. Они были замечены вместе во время вечерней прогулки под руку.

По данным французского издания Paris Match, роман между Беллуччи и Бертоном длится уже четыре месяца. Он начался после того, как они встретились во Франции в октябре 2022 года по случаю кинофестиваля Люмьер.

Тогда 58-летняя Моника вручила награду лучшему франкоязычному кинематографисту, которым оказался 64-летний Тим.

Сейчас смотрят

Напомним, Беллуччи четыре года назад рассталась с французским художником Николя Лефевром. До этого она состояла в браке с французским актером Венсаном Касселем 23 года.

Тим в 2014 году развелся с актрисой Хеленой Бонем Картер, на которой был женат 13 лет.

И у Моники, и у Тима по двое детей от предыдущих браков.