Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як повномасштабна війна вплинула на її стосунки з чоловіком.
Вона зазначила, що Володимир Зеленський живе на роботі, а два з половиною місяці вони взагалі не бачились.
– Він як був надійним чоловіком та людиною, так і залишився. Сім’я, звісно, як і всі українські сім’ї, зараз роз’єднана. Але ж мого чоловіка ніхто не забере, навіть війна!Але, так, він живе на роботі. Ми його майже не бачимо. Два з половиною місяці ми взагалі не бачились. Але ми тримаємось, все добре, в нашій родині так само лад. На жаль, ми не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, поговорити про всі справи, – сказала Зеленська.
За словами першої леді, вона спілкується з чоловіком телефоном. У них навіть з’явилась звичка разом вечеряти під час телефонної розмови.
Також Зеленська додала, що від початку політичної кар’єри чоловіка знала, що на них чекають труднощі та випробування.
– Як будь-яка жінка я розуміла, що нас попереду, нашу родину, нас вдвох і його очікують великі випробування, з якими нам потрібно буде якось боротися, жити. Мені цього дуже не хотілось, але так само я розуміла, що він з усіма випробуваннями може впоратись. Просто я знала, що це буде важко. Легко не було, і зараз, авжеж, нелегко. Хто знав три роки тому, що нас очікує найстрашніше випробування – ця війна, яка почалася, – сказала перша леді.