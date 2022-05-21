Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як повномасштабна війна вплинула на її стосунки з чоловіком.

Вона зазначила, що Володимир Зеленський живе на роботі, а два з половиною місяці вони взагалі не бачились.

– Він як був надійним чоловіком та людиною, так і залишився. Сім’я, звісно, як і всі українські сім’ї, зараз роз’єднана. Але ж мого чоловіка ніхто не забере, навіть війна!Але, так, він живе на роботі. Ми його майже не бачимо. Два з половиною місяці ми взагалі не бачились. Але ми тримаємось, все добре, в нашій родині так само лад. На жаль, ми не можемо посидіти, повечеряти всією родиною, поговорити про всі справи, – сказала Зеленська.

За словами першої леді, вона спілкується з чоловіком телефоном. У них навіть з’явилась звичка разом вечеряти під час телефонної розмови.

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Також Зеленська додала, що від початку політичної кар’єри чоловіка знала, що на них чекають труднощі та випробування.