Співак Міша Марвін більше не артист російського лейблу Black Star. Також музикант втратив своє сценічне ім’я.

В Instagram виконавець сказав, що його пісні також йому більше не належать.

– Я більше не артист лейблу Black Star. Я більше не Міша Марвін. Так, моє ім’я та мої пісні мені більше не належать. Але є те, що залишиться зі мною назавжди – це ви. І для вас я напишу ще багато нових пісень, ми проведемо багато часу на моїх майбутніх концертах, – написав молодший брат співачки Tayanna.

Він додав, що сім років був артистом лейблу, писав пісні та давав концерти, однак у 2022 році їхня спільна робота добігла кінця. Також він сказав, що в усій його творчості була задіяна велика команда, частина якої залишилася з ним.

– На мене чекає новий досвід. І я готовий до нового розділу свого життя. Тепер я Міша М. І мій перший сольний реліз уже доступний на майданчиках. Можливо, він не є комерційним, мабуть, не для чартів. Але це дуже важлива для мене пісня. Я сподіваюся на вашу підтримку, як ніколи, – зазначив музикант.

У чому причина виходу артиста з лейблу – невідомо. Можливо, їм не сподобалася позиція Міші, адже він відкрито виступав проти війни.

Варто зазначити, що співак родом із України, де живуть його батьки та сестра, співачка Tayanna. 17 років артист жив у Чернівцях, шість років – у Києві та 10 – у Москві. Нині він не в Росії. Каже, встиг виїхати на початку лютого та не повернувся.

Згодом артист опублікував спільне фото з мамою та сестрою, зазначивши, що він разом із найближчими людьми.

Фото: Міша Марвін