Українська виконавиця Tayanna випустила пісню та кліп Дороги – нова композиція мотивуватиме українців на перемогу.

За заявою артистки, у пісні кожен знайде частинку себе в умовах війни, яка триває пів року. Tayanna змогла знайти красиві слова, які зможуть мотивувати українців та притягувати зміни на краще.

Зараз дивляться

Відомо, що пісню Дороги артистка написала після приїзду до Польщі, куди потрапила вперше вже за часів війни.

– Я розмістилася у крихітному номері готелю, відчуття дому зникло зовсім, прийшло розуміння, що дорога до нього закрита. Важко уявити, як зараз мешкають мільйони українців — і ніхто з них не знає, коли знову опиниться вдома та побачить рідних, — поділилася своїми думками артистка.

Tayanna додала, що писала цю пісню крізь сльози, згадуючи своє минуле життя.

Користувачі мережі відреагували на реліз нової пісні співачки:

Як завжди, шикарно. З Днем Незалежності, дорога Україно!

Tayanna – перлина української сцени! Дякую вам за цю чудову роботу. Із Днем Незалежності України.

Неймовірна пісня. Дякую за вашу творчість. Зі святом усіх. Миру нам і щоб усі повернулися до своїх домівок.

Тетяно, вам українська дуже йде. Ще з альбому “Тримай” це помітила. Чудова робота, чудова пісня, справжня українка.

У 2021 році наприкінці серпня Tayanna разом із Джамалою презентували пісню Моя земля. Знаменитості присвятили трек 30-річчю незалежної України.