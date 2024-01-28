Дружина ведучого Анатолія Анатоліча, піарниця Юлія сказала, чому він не зміг стати на військовий облік.

Дружина Анатолія Анатоліча поскаржилася на ТЦК

В Instagram-stories Юлія розповіла, що в Нью-Йорку стоять спеціальні залізні бокси для військових, куди можна зайти та залишити свої координати. В Україні ж стати на облік не так просто.

– Анатоліч не зміг стати на військовий облік, бо черга нереальна. Працюють двічі на тиждень із перервою на обід. У країні, де триває війна, має бути все простіше. Це може бути спонтанне рішення, обдумане чи інше, але людина має стати на облік швидко. У чергах і передумати можна, – зазначила Юлія.

Вона додала, що в країні, де триває війна, має бути спрощена система, щоб охочі захищати країну не стояли в чергах. Каже, Анатоліч ще раз пробуватиме стати на військовий облік, але знову ж таки не факт, що дочекається своєї черги, бо людей багато і не всі встигають через графік ТЦК пройти.

Зараз дивляться

– Необхідно рекрутингову компанію зробити по-іншому. Повинна бути якась спрощена система та дуже багато варіантів, щоб людина, яка спонтанно захотіла захищати свою країну або прийшла, не стояла в черзі і не чекала довго, тому що в черзі можуть бути історії різні і людина може передумати, – сказала Юлія.

Раніше Анатоліч казав, що не може стати на військовий облік. Тоді ведучий поскаржився на графік роботи ТЦК.

Фото: Юлія Бойко