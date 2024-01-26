Український телеведучий Григорій Решетнік розповів, як його зупинили представники ТЦК в Одесі. Шоумен зазначив, що чоловіки його впізнали, але це нічого не змінило.

Як Решетніка зупинили ТЦК в Одесі

В Instagram Григорій розповів, що на вокзалі в Одесі до нього підійшли представники ТЦК і попросили документи.

– Дуже професійно, інтелігентно та коректно попросили пред’явити документи. Потім дізналися, але це не змінило процесу перевірки. Вони переконалися, що всі документи в порядку і побажали мені гарного дня, – зазначив ведучий.

Решетнік додав, що розповів тільки свою історію, і в інших чоловіків ситуація може бути іншою, але закликав шанобливо ставитися до закону і ТЦК.

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– І хотілося б, щоб не тільки прості українці жили за законами, – підсумував шуомен.

Нагадаємо, що на початку 2024 року військові закликали блогерів піти в ТЦК, щоб подати приклад своїм багатомільйонним підписникам. Так, згадали Мішу Легібу, який став популярним і показує своє активне життя в тилу. Військові вважають, що інфлюенсери мають зробити все для того, щоб “потім наші діти не воювали”.