Жена ведущего Анатолия Анатолича, пиарщица Юлия сказала, почему он не смог стать на военный учет.

Супруга Анатолия Анатолича пожаловалась на ТЦК

В Instagram-stories Юлия рассказала, что в Нью-Йорке стоят специальные железные боксы для военных, куда можно зайти и оставить свои координаты. В Украине же стать на учет не так просто.

— Анатолич не смог стать на военный учет, потому что очередь нереальная. Работают два раза в неделю с перерывом на обед. В стране, где идет война, должно быть все проще. Это может быть спонтанное решение, обдуманное или другое, но человек должен стать на учет быстро. В очередях и передумать можно, — отметила Юлия.

Она добавила, что в стране, где идет война, должна быть упрощенная система, чтобы желающие защищать страну не стояли в очередях. Говорит, Анатолич еще раз будет пробовать стать на военный учет, но опять же не факт, что дождется своей очереди, потому что людей много и не все успевают из-за графика ТЦК пройти.

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— Необходимо рекрутинговую компанию сделать по-другому. Должна быть какая-то упрощенная система и очень много вариантов, чтобы человек, который спонтанно захотел защищать свою страну или пришел, то не стоял в очереди и ждал долго, потому что в очереди могут быть истории разные и человек может передумать, — сказала Юлия.

Ранее Анатолич говорил, что не может стать на военный учет. Тогда ведущий пожаловался на график работы ТЦК.

Фото: Юлия Бойко