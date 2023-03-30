Українська актриса та співачка Галина Безрук вперше заговорила про війну в Україні. Зрадниця навіть на тлі повномасштабного вторгнення залишається жити й працювати в Росії, тривалий час замовчуючи те, що відбувається.

Так, в інтерв’ю пропагандистському інтерв’ю СтарХіт Галина назвала війну проблемою двох країн. Безрук заявила, що нічого змінити не може, бо її слова ні на що не вплинуть – саме тому вона вибрала позицію мовчати.

Актриса також додала, що не горить бажанням повернутися до України – спілкується лише з батьками, які мешкають у Києві, а от із місцевими друзями довелося розірвати зв’язок.

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Галина стверджує, що її родичі адекватні, та приймають позицію артистки.

– Вони чудово розуміють, що я своїми маленькими жіночими руками не розв’яжу проблему двох країн. Тож конфліктів у нас немає. Однак багато колег з України від мене відвернулися, – додала актриса.

Раніше Безрук назвала причину життя в Росії на тлі війни у її рідній країні. Восени 2022 року вона заявила, що все через чоловіка та доньку. Галина додала, що її позиція здається дуже очевидною, якщо “ворушити мізками”.