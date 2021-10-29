Ведучий Ранку у великому місті на телеканалі ICTV Сергій Лиховида розповів про роботу на телебаченні, сімейний бюджет та життя на два міста.

В інтерв’ю Олександрі Кучеренко він відповів на 33 запитання про кар’єру та особисте життя.

Сергій зізнався, що зараз живе на два міста: Київ та Івано-Франківськ. Сім’ю він бачить приблизно три дні на тиждень.

Щоранку ведучий прокидається о 5.20. Робота на ранковому шоу ICTV навчила Лиховиду не звертати увагу на підслушку у вусі і посміхатись навіть тоді, коли дуже сильно хочеться спати.

– Мені було дуже соромно, коли я вперше проспав свій ефір, — поділився ведучий.

Окрім Ранку у великому місті, Сергій Лиховида також веде різноманітні свята та корпоративи. За його словами, це в середньому 7-8 заходів на місяць. Головним конкурентом по корпоративах вважає Григорія Решетніка.

– Після початку телевізійної кар’єри моя ціна як ведучого, зросла десь на 15%, – зізнався Сергій.

Раніше Сергій брав участь у конкурсі Містер Україна, але здобути перемогу йому не вдалося.

– Я тоді дуже сильно не вірив у свої сили. Мені здавалося, що всі навколо кращі за мене. Я отримав Містер глядацьких симпатій, – додав Лиховида.

Ведучий зізнався, що місячний бюджет, який необхідний його родині для комфортного життя становить $2 тис.

Найкрасивішими ведучими в Україні він вважає Машу Єфросініну, Юлію Зорій та Олександру Кучеренко.

Також Лиховида поділився смішним випадком, який трапився з ним на одному із заходів.

– Мене переплутали з іншим ведучим ранкового шоу – Русланом Сенічкіним. Я зробив вигляд, що це таки він. Вирішив не розчаровувати жінку і сфотографувався, – поділився ведучий.