Ведущий Утра в большом городе на телеканале ICTV Сергей Лиховида рассказал о работе на телевидении, семейном бюджете и жизни на два города.

В интервью Александре Кучеренко он ответил на 33 вопроса о карьере и личной жизни.

Сергей признался, что сейчас живет на два города: Киев и Ивано-Франковск. Семью он видит примерно три дня в неделю.

Каждое утро ведущий просыпается в 5.20. Работа на утреннем шоу ICTV научила Лиховиду не обращать внимание на подслушку в ухе и улыбаться даже тогда, когда очень хочется спать.

– Мне было очень стыдно, когда я впервые проспал свой эфир, – поделился ведущий.

Кроме Утра в большом городе Сергей Лиховида также ведет различные праздники и корпоративы. По его словам, это в среднем 7-8 мероприятий в месяц. Главным конкурентом по корпоративам считает Григория Решетника.

— После начала телевизионной карьеры моя цена как ведущего выросла где-то на 15%, — признался Сергей.

Ранее Сергей принимал участие в конкурсе Мистер Украина, но одержать победу ему не удалось.

— Я тогда очень сильно не верил в свои силы. Мне казалось, что все вокруг лучше меня. Я получил Мистер зрительских симпатий, – добавил Лиховида.

Ведущий признался, что месячный бюджет, который необходим его семье для комфортной жизни, составляет $2 тыс.

Самыми красивыми ведущими в Украине он считает Машу Ефросинину, Юлию Зорий и Александру Кучеренко.

Также Лиховида поделился смешным случаем, который произошел с ним на одном из мероприятий.

– Меня перепутали с другим ведущим утреннего шоу – Русланом Сеничкиным. Я сделал вид, что это он. Решил не разочаровывать женщину и сфотографировался, – поделился ведущий.