Сукня за €800 та подробиці шлюбу з міністром: Юлія Зорій дала відверте інтерв’ю

Ведуча Ранку у великому місті на телеканалі ICTV Юлія Зорій поділилася, що готова на деякий час залишити роботу лише заради дитини.

Про це вона розповіла Олександрі Кучеренко в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3.

Крім того, ведуча зазначила, що хотіла стати мамою у 30 років, проте вона вже трохи проґавила цей момент. Але Юлія натякнула, що це може статися невдовзі.

Зорій заміжня за віце-прем’єр-міністром та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим. Вона зізналася, чи радиться із нею чоловік щодо робочих питань.

– Він мені усе розповідає. А я спонукаю його не відходити від свого, боротися за свою правду, – заявила Юлія Зорій.

За словами ведучої, перші гроші вона заробила завдяки ролі Снігуроньки в Будинку культури. Тоді вона отримала 25 грн.

Нині вона більше частину зароблених грошей витрачає на їжу.

Найдорожча річ у гардеробі Зорій – весільна сукня, вартістю €800.

Крім того, Юлія зазначила, що вона намагається залишатися у своїй вазі до 70 кг. За словами ведучої, восени вона боїться набрати зайву вагу, як це буває зазвичай.