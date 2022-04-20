Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

О Евровидении в Калуше и дуэте с Эминемом: лидер Kalush Orchestra о промотуре конкурса

20 апреля 2022, 22:50
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
О Евровидении в Калуше и дуэте с Эминемом: лидер Kalush Orchestra о промотуре конкурса
Источник: Общественное

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк отметил, что мечтает записать дуэт с Эминемом, а если группа выиграет Евровидение, то в Украине оно будет потом проходить в городе Калуш.

Олег Псюк поделился, что коллектив только вернулся из промотура Евровидения. Они были с концертами в Израиле, Польше, Испании и Нидерландах. Во время этих выступлений группа собирала средства на помощь Украине. Однако сейчас пока неизвестно, сколько денег удалось собрать.

— Все выступали с виджеингом и спецэффектами, а у нас был QR-код на экране. Когда переходишь по нему, можно было переслать средства на разные организации, — рассказал Олег.

Он отметил, что пока им не поступали громкие предложения по сотрудничеству, однако он надеется на это в будущем. Он добавил, что очень хотел бы записать трек с американской рэп-легендой Эминемом.

Псюк и другие ребята из группы подпадают под призывной возраст, однако Суспільне смогло получить для них справку о выезде за границу. Сейчас артисты в Украине, а в следующий раз смогут покинуть страну только во время Евровидения, которое будет проходить в Турине.

Читайте также:
О Евровидении в Калуше и дуэте с Эминемом: лидер Kalush Orchestra о промотуре конкурсаKalush Orchestra едет на Евровидение в новом составе

Теги
Kalush, Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь