О Евровидении в Калуше и дуэте с Эминемом: лидер Kalush Orchestra о промотуре конкурса

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк отметил, что мечтает записать дуэт с Эминемом, а если группа выиграет Евровидение, то в Украине оно будет потом проходить в городе Калуш.

Олег Псюк поделился, что коллектив только вернулся из промотура Евровидения. Они были с концертами в Израиле, Польше, Испании и Нидерландах. Во время этих выступлений группа собирала средства на помощь Украине. Однако сейчас пока неизвестно, сколько денег удалось собрать.

— Все выступали с виджеингом и спецэффектами, а у нас был QR-код на экране. Когда переходишь по нему, можно было переслать средства на разные организации, — рассказал Олег.

Он отметил, что пока им не поступали громкие предложения по сотрудничеству, однако он надеется на это в будущем. Он добавил, что очень хотел бы записать трек с американской рэп-легендой Эминемом.

Псюк и другие ребята из группы подпадают под призывной возраст, однако Суспільне смогло получить для них справку о выезде за границу. Сейчас артисты в Украине, а в следующий раз смогут покинуть страну только во время Евровидения, которое будет проходить в Турине.