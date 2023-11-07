8 ноября в столичном ресторане Barvy состоится презентация проекта Жили-были, живут и будут арт-дуэта Vony Razom — военнослужащих, художников Ирины iSky и Павла Зайченко. Цель мероприятия — возродить украинские сказки и собрать деньги на зимние нужды армии. В презентации проекта на благотворительном вечере примет участие и ведущая ICTV и марафона Единые новости Оксана Гутцайт.

Авторы проекта — творческая семья Павел и Ирина, которые создали 10 женских и мужских образов из украинских сказок. Художникам удалось совместить аутентичную и современную украинскую одежду и военную атрибутику, напоминая, что война с Россией продолжается. Проект не только подчеркивает сохранение украинского народного наследия, но и противостоит нарративу российской пропаганды об отсутствии народного творчества в целом.

— Сказки — это сокровенные моменты родителей и детей. Это моменты, которые врезаются в память и вызывают только теплые воспоминания. Читая сказки, родители закладывают важнейшие жизненные ценности. Этим проектом мы хотим показать, что украинские сказки составляют фундамент для будущих сознательных украинцев, которые будут знать ценность свою, своего народа и иметь хороший эстетический вкус, без шароварщины, — рассказывает автор проекта Ирина iSky.

Воплотили образы персонажей известные украинцы, военные медики и волонтеры, среди которых соучредители движения Veteranka — Екатерина Приймак и Юлия Кириллова, актер и волонтер Алексей Суровцев, телеведущий Анатолий Бондаренко и другие.

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Дополнением к фотографиям стал артбук, книги можно приобрести во время презентации и после через всю сеть магазинов Буква, которая объединяет 31 магазин по всей Украине.

Перечень национальной сети можно найти на сайте Буква. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд движения Veteranka на обеспечение зимних потребностей 200 защитников и защитниц — генераторы, буржуйки, EcoFlow, зимняя форма, берцы, наборы медикаментов и прочее.

Во время события можно приобрести книгу с автографами персонажей, а также принять участие в благотворительном аукционе картин-иллюстраций артбука.

Кроме того, гости вечера смогут услышать отрывок из украинской народной сказки Дедова дочка в исполнении ведущей новостей Факты на ICTV и национального марафона Единые новости Оксаны Гутцайт и ведущего Анатолия Бондаренко, который воплотил прообраз Оха.