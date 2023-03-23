Українська історична драма І будуть люди з’явилася на стримінговій платформі Netflix. Серіал, знятий за однойменним романом Анатолія Дімарова, можна знайти у рядку пошуку.

Виробництвом І будуть люди займалася компанія FILM.UA на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України і телеканалу СТБ.

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Серіал, режисером якого виступив Аркадій Непиталюк, складається з 12 серій, кожна з яких розповідає про окремого персонажа. У центрі сюжету – історичні події, що відбуваються в Україні на початку XX століття і показують життя звичайних селян.

Раніше ми також писали, що на Netflix став доступним серіал Спіймати Кайдаша. Користувачі платформи можуть подивитися перший і єдиний сезон, створений із 12 серій.

Проєкт побудовано на повісті Нечуя Левицького Кайдашева сім’я.