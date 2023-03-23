Украинская историческая драма И будут люди появилась на стриминговой платформе Netflix. Сериал, снятый по одноименному роману Анатолия Димарова, можно найти в строке поиска.

Производством И будут люди занималась компания FILM.UA по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины и телеканала СТБ.

Сейчас смотрят

Сериал, режиссером которого выступил Аркадий Непиталюк, состоит из 12 серий, каждая из которых рассказывает об отдельном персонаже. В центре сюжета – исторические события, происходящие в Украине в начале XX века и показывающие жизнь обычных селян.

Ранее мы также писали, что на Netflix стал доступным сериал Поймать Кайдаша. Пользователи платформы могут посмотреть первый и единственный сезон, созданный из 12 серий.

Проект построен на повести Нечуя Левицкого Кайдашева семья.