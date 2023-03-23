Український серіал Спіймати Кайдаша з’явився на стрімінговій платформі Netflix. Проєкт нашого виробництва можна вже знайти за допомогою пошуку.

Поки що доступний тільки перший сезон серіалу Спіймати Кайдаша – він складається з 12 серій і вийшов 2020 року, і весь проєкт побудований на повісті Нечуя Левицького Кайдашева сім’я.

Зараз дивляться

Ще один цікавий факт – хронологія в серіалі триває 10 років – з 2005 по 2014 рік.

Сценаристкою виступила Наталія Ворожбит, і для ролей обрали відомих українських акторів. Так, одні з головних ролей зіграли Тарас Цимбалюк і Віктор Жданов.

Раніше Цимбалюк розповів, чи буде 2 сезон Спіймати Кайдаша. Актор додав, що дуже часто чує це запитання. Якщо раніше Тарас міг твердо відповісти Ні, то зараз він заявляє, що все може бути.

Артист знає, що багато українців переглядають цей народний серіал по кілька разів, і дуже чекають на продовження.

На початку 2023 року на Netflix з’явився український фільм Максим Оса. Золото песиголовця. Реліз картини відбувся восени 2022 року, і одразу ж зацікавив стрімінгову платформу.