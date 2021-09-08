Польський гурт Percival став одним з гостей Comic Con Ukraine і хедлайнером музичної сцени 4 вересня. Він здобув неабияку популярність по всьому світу після того, як записав саундтрек для відеогри The Witcher 3: Wild Hunt, яку можна сміливо назвати одним з найпопулярніших проектів останнього десятиліття. Нині ж гурт продовжує розвиватися і вже навіть записав кілька композицій для нових проектів.

Журналіст Фактів ICTV Владислав Бомбела поспілкувався з членами гурту Percival Катажиною Бромирською та Миколаєм Рибацьким. В ексклюзивному інтерв’ю вони розповіли, як їм вдалося стати частиною The Witcher 3 та чим колектив займається нині.

– Як так сталося, що ви долучилися до написання саундтреку до відеогри The Witcher 3?

– Насправді все почалося багато років тому, коли Миколай отримав e-mail, в якому нашому гурту запропонували записати саундтрек до The Witcher. Але він його не побачив. Тобто навіть багато років тому CD Projekt RED задумувалися про те, щоб у відеогрі звучала наша музика.

Дізналися ми про цей лист лише кілька років потому, коли Миколай отримав другого листа. Цього разу, щоб записати музику для The Witcher 3. Вони запросили нас до Варшави і сказали, що хотіли б використати деякі наші пісні у цій відеогрі.

Звичайно, ми погодилися. Нам було приємно почути, що їм подобається наша музика і що вони хочуть використати її у відеогрі.

Вони обрали кілька пісень з наших чотирьох альбомів, які вважали найбільш відповідними до відеогри. А потім вони вирішили, що хотіли б записати більше треків, адже хотіли чути саме нашу музику, наші інструменти.

Розробники організували кілька студійних записів. Нам вдалося записати багато годин музики. Після цього вони самі відредагували її та створили саундтрек, який могли почути гравці.

– Звичайно, ви фактично створили саундтрек для The Witcher 3, але чи грали ви в цю відеогру? Чи може бачили, як вона виглядає?

– Так, звичайно. Під час студійних записів ми сиділи з інструментами та просто імпровізували — багато-багато годин. У такому режимі ми працювали понад тиждень. Ми попередньо навіть не записували жодних нот. Весь запис був однією великою імпровізацією.

– Якщо у вас буде нагода записати саундтрек для The Witcher 4, чи скористаєтесь ви нею?

– Думаю, що так, ми скористаємось цією нагодою. Нам здається, що Відьмак – це частина нас, він пов’язаний із нашим гуртом. Тому, звичайно ж, ми б із задоволенням написали музику для The Witcher 4, але нині ми нічого не знаємо про цю відеогру.

Тому ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати, що вона перебуває у розробці. Ми навіть чуток не чули про четверту частину Відьмака.

– Чи хотіли б ви записати саундтрек ще до якихось відеоігор? Можливо, є якісь конкретні проекти?

– Нині ми дуже зайняті, у нас немає часу грати, але ми вже записали музику для кількох відеоігор. Ми не можемо сказати, що це за відеоігри, оскільки це й досі секрет. Протягом цього та минулого року ми записали кілька композицій для кількох проектів.

У нас також є проект щодо створення музики для (настільних, – Ред.) рольових ігор. Ми хочемо писати музику і для таких ігор. І в нас дуже багато хороших ідей на цьому ґрунті.

– На який саундтрек нам розраховувати у цих проектах? Він буде схожим на Відьмака, чи це буде нове звучання?

– Я не можу сказати щось однозначно. Звичайно, там є елементи, що будуть схожими на музику у Відьмаку, адже це наші інструменти, які звучать дуже специфічно. Ви чуєте цей звук і одразу розумієте — це Percival.

Але ми намагалися урізноманітнити нашу музику. Тому ви зможете почути й треки, які не можна порівнювати з тими, що звучать у Відьмаку. Нам дуже подобається експериментувати та намагатися знаходити щось нове. Крім того, ми граємо на багатьох інструментах. Звичайно, нам неймовірно подобається музика, яку ми створили для Відьмака, але ми хотіли б записати інші композиції й розкрити слухачам іншу сторону нашого гурту.

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– Ви колись були в Україні, але не заради виступу?

– Ні, такого не було. Ми лише одного разу приїздили в Україну. Ми давали концерт у 2014 році у Кам’янець-Подільському. На жаль, тоді нам не вдалося відкрити для себе Україну.

Я асоціюю Україну з її народними піснями. Адже я брала участь у майстер-класах, організованих однією українською співачкою, яка живе у Польщі — Софією Нестерук. Я не можу сказати напевне, але здається, так її звати.

Я обожнюю українські пісні. Вони чудові. І коли я думаю про Україну, то одразу ж згадую її фольклор та пісні. Крім того, це й звуки моєї сопілки, яку можна почути у піснях з The Witcher 3.

– Ви згадали про українські народні пісні, а чи знаєте ви українські гурти або виконавців?

– Так, ми знаємо гурти Ґринджоли, 5’nizza, Nokturnal Mortum, а також Joryj Kłoc. Мені здається, що ми чули багато українських виконавців, але зараз не пригадаємо усі їхні імена та назви гуртів.

– Чи хотіли б ви попрацювати з якимись українськими виконавцями?

– Якщо буде така можливість, то звичайно. Нам подобається співпрацювати з іншими виконавцями, особливо з інших країн, адже у кожного з них свій унікальний досвід, яким ми могли б обмінятися. На жаль, у нас не так багато часу на подібні проекти. Але ми завжди відкриті до пропозицій зі співробітництва.

– Загалом, що ви думаєте про Україну та фестиваль Comic Con Ukraine?

– У нас не було достатньо часу на те, щоб роздивитися пам’ятки, але нас трохи поводили локацією (фестивалю, – Ред.). Маю сказати, що виглядає все дуже цікаво.

Коли ми їхали сюди, то я не могла не помітити, наскільки багатою є природа України. Куди не глянь — зелено-зелено. Таке враження, ніби тут набагато більше місця, аніж у Польщі. Усе таке велике (усміхається).

Ми дуже чекаємо виступу перед українською публікою. Ми завжди з нетерпінням чекаємо, щоб подарувати свою музику людям, які раніше її не чули. Я сподіваюся, що українцям дуже сподобаються наш виступ та композиції.

Виступ Percival зібрав понад 3 тис. гостей Comic Con Ukraine і став одним із найуспішніших за всю історію фестивалю.