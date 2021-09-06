Цього року пандемія не завадила провести Comic Con Ukraine – щорічну конвенцію, на якій збираються шанувальники кіно, серіалів, аніме, відеоігор та багатьох інших проявів гік-культури.

Масштаби конвенції 2021 року вразили не лише кількістю зіркових гостей, але й іншим наповненням.

Куди б відвідувачі не пішли, усюди панувала святкова та дружня атмосфера. Косплеєри та відвідувачі, які не втомлювалися посміхатися одне одному, собаки-косплеєри, неймовірні шоу та виступи на головній сцені, десятки чудових павільйонів та виступи на музичній сцені – все дозволяло почуватися як риба у воді кожному, хто вирішив завітати на фестиваль.

Факти ICTV побували на Comic Con Ukraine 2021 та розповідають, чому навіть після року перерви він залишається найвизначнішою подією для української гік-культури.

Розваги на будь-який смак

Звичайно, найбільше на Comic Con Ukraine привертала увагу головна сцена, адже складалося враження, що дія на ній не зупинялася ані на мить.

Косплеєри подекуди збирали такий натовп, що й яблуку ніде було впасти, а їхні костюми та виступи не переставали дивувати. А коли на сцені з’являлися гурти для участі у cover-dance, разом із ними починали танцювати й гості фестивалю.

Шанувальники настільних ігор, або ж ті, хто лише знайомиться із цим хобі, могли випробувати їх у спеціальній зоні. Новачків навчали азам настільних ігор, тоді як досвідчені гравці самі могли ознайомитися з десятками ігор.

Для поціновувачів відеоігор була купа стендів і турнірів у різноманітних дисциплінах. Кожен міг зануритися у цей неймовірний світ, а більш досвідчені гравці допомагали розібратися у тій або іншій відеогрі.

Не обійшлося й без різноманітних конкурсів та майстер-класів, до яких могли долучитися всі відвідувачі Comic Con Ukraine. За бажання можна було навчитися гавайським танцям, станцювати із самим дияволом, поспілкуватися із гостями музичної сцени, взяти участь у “лицарському” турнірі тощо.

А ті, хто прийшов із чотирилапими друзями, могли не лише побалувати їх у пет-зоні, але й взяти участь у косплей-шоу та продемонструвати костюми для чотирилапих друзів.

Неймовірна атмосфера

Найбільше, що мене вражає всі роки проведення Comic Con Ukraine – це його атмосфера. І з кожним роком цей фестиваль дарує своїм гостям все більше й більше емоцій. І неважливо, що ви для себе обрали.

Мабуть, найкраще передають атмосферу слова одного з ведучих на головній сцені: На Comic Con Ukraine кожен може бути собою. Ніхто не засуджуватиме ані за те, що ви вирішили видертися на величезний молот Тора, ані що ви зібрали величезний хоровод та наспівуєте японських пісень, або ж за те, що граєте із волейбольним м’ячем неподалік музикальної сцени.

Під головною сценою можна було “втопитися” у кількості неймовірних подій. Косплеєрів та учасників cover-dance шоу завжди вітали гучними оплесками та не переставали підтримувати протягом усього виступу.

Чи можна назвати атмосферу якось інакше, окрім як магічною, коли косплеєр у костюмі клоуна Пеннівайза (Воно) завершує свій “ритуальний” танок – і перед сценою починається невеликий дощик?

Музична ж сцена стала таким собі місцем для відпочинку. Кожен міг взяти собі розкладний стілець-гамак або бін-бег та “впасти” на газоні. Або ж підійти впритул до головної сцени, щоб підспівувати своїм кумирам.

Не обходилося й без емоцій під музичною сценою. Eileen так зворушила фанатів своїм виступом, що сльози лилися не лише під сценою, але й на ній.

Zwyntar створив атмосферу неймовірного єднання, коли “заглушив” всі інструменти та співав разом із гостями фестивалю.

А Percival подарував незабутнє шоу, яке супроводжувалося теплими посмішками як із боку гурту, так і слухачів.

Комікс-зона стала не лише таким собі маркетом, де можна було придбати книги різноманітних видавництв, але й місцем, де можна дізнатися про плани українських видавців.

Найбільш креативні гості Comic Con Ukraine могли взяти “пензлі” в руки та подарувати свій малюнок для алеї художників. Якщо підсумувати, то у кожному куточку фестивалю було неймовірно “тепло”, навіть незважаючи на те, що на вулиці панувала осіння погода.

Зіркові гості

Цього року із зірковими гостями склалася досить цікава ситуація. Пандемія все ж вплинула на розклад Джанкарло Еспозіто, який мав стати хедлайнером Comic Con Ukraine. Але організатори не розгубилися і змогли компенсувати його відсутність не менш цікавими гостями.

На Comic Con Ukraine завітали:

Марк Дакаскос, відомий своїми ролями у бойовиках 1990-х років, а також ролями у багатьох сучасних серіалах та фільмі Джон Уік 3;

Анна Шафер, яка нещодавно приміряла на себе образ Тріс Мерігольд у серіалі Відьмак;

Наталія Тена, яка точно відома фанатам кіноадаптації Гаррі Поттера та серіалу Гра Престолів;

Гелена Манковська, яка подарувала образ Леді Дімітреску у відеогрі Resident Evil Village.

Вони виступали на головній сцені Comic Con Ukraine та відповідали на запитання відвідувачів. Кожен із них знайшов свій спосіб торкнутися сердець фанатів.

Марк Дакаскос розповів про те, як круто було працювати з Кіану Рівзом і, розмірковуючи про ситуацію зі зміною клімату, звернувся до людей, які зібралися перед головною сценою.

Comic Con Ukraine – це так круто. Ми усі тут разом – це неймовірно. Встановлювати зв’язок з іншими людьми, об’єднуватися – це чудово. Я кажу про це, тому що люди питають у мене: Чи нервуєш ти, коли виходиш на сцену? Так, колись я нервував, адже потрібно запам’ятовувати свої репліки, вести себе відповідно. Та коли ти на сцені, то це велика честь – побачити усіх (фанатів. – Ред.). Коли я виходжу на сцену і дивлюся в чиїсь очі, то ми єднаємося. Лише на мить, але ми єднаємося, енергія іншої людини доходить до мене. Я можу стати дуже емоційним, коли дивлюся комусь в очі. І я знаю, ви також. Ви дивитеся одне на одного і розумієте, що всі ви тут. І як це може не викликати емоцій? Сльози! Але сльози щастя! Я вже не знаю, що кажу, але ви робите мене щасливим, – сказав Дакаскос, спілкуючись з відвідувачами.

Гелена Манковська, звичайно ж, заглибилася у те, як створювали персонажа Леді Дімітреску.

Вона також розповіла, що закохалася в українську кухню. Вона вважає українців справжніми щасливчиками, адже вони можуть коли заманеться побалувати себе смачненьким.

Їжа в Україні – це дещо. Думаю, що погладшаю на 5 кг, доки повернуся у Барселону. Минулого вечора я та мій чоловік неймовірно повечеряли. Десерт був неймовірним. Я не пам’ятаю його назву, але це був торт з кремом та горішками. Також ми скуштували котлету (по-київськи. – Ред.). Це була куряча котлета з маслом всередині – просто неймовірно. Ви справжні щасливчики, – поділилася враженнями Гелена.

Анна Шаффер, на жаль, не змогла нічого розповісти про другий сезон серіалу Відьмак, прем’єра якого очікується у грудні. Вона сказала лише про те, що нас чекає більше взаємодії між персонажами з першого сезону, і трохи розповіла про зйомки.

Зйомки відбувалися під час карантину… Це вплинуло на їхній перебіг, адже всі були в масках, дотримувалися правил для захисту від захворювання. Але людям бракувало соціалізації, тож всі викладалися максимально. Тому я сподіваюся, що другий сезон (серіалу Відьмак. – Ред.) завдяки труднощам, які ми подолали, буде навіть кращим, – розповіла Шаффер.

Також у перший день Анна розповіла, що вражена українською мовою, та пообіцяла, що до другого дня фестивалю вивчить кілька слів українською мовою. Вона дотрималася обіцянки, і вийшовши на сцену, одразу сказала: “Привіт” усім присутнім.

Наталія Тена розповіла купу цікавих історій з її акторської кар’єри. Зокрема про те, як вона потрапила до цієї сфери.

Мене спіймали на курінні у школі-інтернаті. А якщо подібне ставалося, то тебе залишали на вихідні. Під час покарання я знову курила, і цього разу це побачив мій вчитель з акторської майстерності. Він нікому не сказав, але попросив піти до певної кімнати, а там проходив перший кастинг до фільму Мій хлопчик. Я тоді подумала: це мені няньчити цих дітей? Але це був мій перший кастинг. Вони дали мені клаптик паперу і сказали зіграти роль, що я й зробила, і потрапила до складу фільму, – розповіла фанатам Наталія.

Звичайно, не лише вони “запалювали” на Comic Con Ukraine. Фанатів серіалу Видозмінений вуглець (Altered Carbon) порадувала присутність на фестивалі автора книг, за якими й адаптували серію – Річарда Моргана.

Річард розповів в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV, що вражений тим, наскільки відкриті українці.

Перед фестивалем я провів чудову автограф-сесію в одному з українських магазинів. Люди були дуже чуйні та захоплені. Один хлопець приїхав з Донецька, щоб зустрітися зі мною. І він навіть не знав англійської. Все, що він хотів запитати, доводилося перекладати. Це мене приголомшило. І от поки я був на фестивалі, до мене підійшла дівчина, і попросила підписати картку. Звичайно ж, я погодився. А потім вона захотіла обійнятися… Тобто Київ і Україна поки мені видаються дуже доброзичливими, – сказав нам Морган.

А на музичній сцені запалили Percival та Song Won Sub, які закривали виступи 4 та 5 вересня відповідно. Кожен із них подарував незабутні емоції усім гостям Comic Con Ukraine.

Та не можна забувати й про ще одну виконавицю – Eileen. Вона здобула популярність в українському Youtube, виконуючи популярні композиції з серіалів та відеоігор українською мовою. Це був її перший живий виступ, який пройшов із неймовірним успіхом та завершився презентацією нового каверу.

Ми же й досі сподіваємося на візит Джанкарло Еспозіто до України.

Можливо, наступного року рівень пандемії знизиться, обмежень буде менше. І це дозволить розширити масштаби Comic Con Ukraine.