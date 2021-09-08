Польская группа Percival стала одним из гостей Comic Con Ukraine и хедлайнером музыкальной сцены 4 сентября. Она обрела большую популярность по всему миру после того, как записала саундтрек для видеоигры The Witcher 3: Wild Hunt, которую можно смело назвать одним из самых популярных проектов последнего десятилетия. Сейчас же группа продолжает развиваться и уже даже записала несколько композиций для новых проектов.

Журналист Фактов ICTV Владислав Бомбела пообщался с членами группы Percival Катажиной Бромирской и Николаем Рыбацким. В эксклюзивном интервью они рассказали, как им удалось стать частью The Witcher 3 и чем коллектив занимается сейчас.

— Как получилось, что вы присоединились к написанию саундтрека к видеоигре The Witcher 3?

— На самом деле, все началось много лет назад, когда Николай получил e-mail, в котором нашей группе предложили записать саундтрек к The Witcher. Но он его не увидел. То есть даже много лет назад CD Projekt RED задумывались о том, чтобы в видеоигре звучала наша музыка.

Узнали мы об этом письме лишь несколько лет спустя, когда Николай получил второе письмо. На этот раз, чтобы записать музыку для The Witcher 3. Они пригласили нас в Варшаву и сказали, что хотели бы использовать некоторые наши песни в этой видеоигре.

Конечно, мы согласились. Нам было приятно услышать, что им нравится наша музыка и они хотят использовать ее в видеоигре.

Они выбрали несколько песен из наших четырех альбомов, которые считали наиболее подходящими для видеоигры. А потом они решили, что хотели бы записать больше треков, ведь хотели слышать именно нашу музыку, наши инструменты.

Разработчики организовали несколько студийных записей. Нам удалось записать много часов музыки. После этого они сами отредактировали ее и создали саундтрек, который могли услышать игроки.

— Конечно, вы фактически создали саундтрек для The Witcher 3, но играли ли вы в эту видеоигру? Может, видели, как она выглядит?

— Да, конечно. Во время студийных записей мы сидели с инструментами и просто импровизировали — много-много часов. В таком режиме мы работали больше недели. Мы предварительно даже не записывали никаких нот. Вся запись была одной большой импровизацией.

— Если у вас будет возможность записать саундтрек для The Witcher 4, воспользуетесь ли вы ею?

— Думаю, что да, мы воспользуемся этой возможностью. Нам кажется, что Ведьмак — это часть нас, он связан с нашей группой. Поэтому мы бы с удовольствием написали музыку для The Witcher 4, но сейчас мы ничего не знаем об этой видеоигре.

Поэтому мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, что она находится в разработке. Мы даже слухов не слышали о четвертой части Ведьмака.

— Хотели бы вы записать саундтрек еще к каким-то видеоиграм? Возможно, есть какие-то конкретные проекты?

— Сейчас мы очень заняты и у нас нет времени играть, но мы уже записали музыку для нескольких видеоигр. Мы не можем сказать, что это за видеоигры, потому что это до сих пор секрет. В течение этого и прошлого года мы записали несколько композиций для нескольких проектов.

У нас также есть проект по созданию музыки для (настольных, — Ред.) ролевых игр. Мы хотим писать музыку и для таких игр. И у нас очень много хороших идей в этом направлении.

— На какой саундтрек нам рассчитывать в этих проектах? Он будет похож на Ведьмака, или это будет новое звучание?

— Я не могу сказать что-то однозначно. Конечно, там есть элементы, которые будут похожими на музыку в Ведьмаке, ведь это наши инструменты, которые звучат очень специфично. Вы слышите этот звук и сразу понимаете — это Percival.

Но мы старались разнообразить нашу музыку. Поэтому вы сможете услышать и треки, которые нельзя сравнивать со звучащими в Ведьмаке. Нам очень нравится экспериментировать и пытаться находить что-то новое. Кроме того, мы играем на многих инструментах. Конечно, нам невероятно нравится музыка, которую мы создали для Ведьмака, но мы хотели бы записать другие композиции и открыть слушателям другую сторону нашей группы.

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— Вы когда-то были в Украине, но не ради выступления?

— Нет, такого не было. Мы лишь однажды приезжали в Украину. Мы давали концерт в 2014 году в Каменце-Подольском. К сожалению, тогда нам не удалось открыть для себя Украину.

Я ассоциирую Украину с ее народными песнями. Ведь я участвовала в мастер-классах, организованных одной украинской певицей, которая живет в Польше — Софией Нестерук. Я не могу сказать наверняка, но кажется, так ее зовут.

Я обожаю украинские песни. Они замечательные. И когда я думаю об Украине, то сразу вспоминаю ее фольклор и песни. Кроме того, это и звуки моей свирели, которую можно услышать в песнях из The Witcher 3.

— Вы упомянули украинские народные песни, а знаете ли вы украинские группы или исполнителей?

— Да, мы знаем группы Гринджолы, 5’nizza, Nokturnal Mortum, а также Joryj Kłoc. Мне кажется, мы слышали много украинских исполнителей, но сейчас не вспомним все их имена и названия групп.

— Хотели бы вы поработать с какими-то украинскими исполнителями?

— Если будет такая возможность, то конечно. Нам нравится сотрудничать с другими исполнителями, особенно из других стран, ведь у каждого из них свой уникальный опыт, которым мы могли бы обменяться. К сожалению, у нас не так много времени на подобные проекты. Но мы всегда открыты для предложений по сотрудничеству.

— В общем, что вы думаете об Украине и фестивале Comic Con Ukraine?

— У нас не было достаточно времени, чтобы рассмотреть достопримечательности, но нас немного вели по локации (фестиваля, — Ред.). Должен сказать, что выглядит все очень интересно.

Когда мы ехали сюда, то я не могла не заметить, насколько богатая природа Украины. Куда ни глянь — зелено-зелено. Такое впечатление, что здесь гораздо больше места, чем в Польше. Все такое большое (улыбается).

Мы очень ждем выступления перед украинской публикой. Мы всегда с нетерпением ждем, чтобы подарить свою музыку людям, которые раньше ее не слышали. Я надеюсь, что украинцам очень понравятся наше выступление и композиции.

Выступление Percival собрало более 3 тыс. гостей Comic Con Ukraine и стало одним из самых успешных за всю историю фестиваля.