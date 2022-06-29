В Україні знімають воєнну драму з елементами фантастики День, коли я зустрів Спайдермена. Це перші зйомки повнометражного фільму на території України з початку повномасштабної російської агресії.

Стрічка День, коли я зустрів Спайдермена оповідає історію волонтерки, яка відкриває у собі надприродні здібності та рятує майбутнє хлопчика з Бучі. Реліз фільму заплановано на осінь 2022 року.

– Хтось знає історію школяра Пітера Паркера, який став Спайдерменом. Хтось чув про мільярдера Брюса Вейна, який одягнув костюм Бетмена. Ми розкажемо історію волонтерки Каті, яка відчула у собі суперсилу, – говорить автор ідеї та со-продюсер фільму Антон Скрипець.

Після початку повномасштабного вторгнення кіновиробництво в Україні зупинилося. Ситуація стала буквально кризовою. Проте автори проекту День, коли я зустрів Спайдермена знайшли ресурси та можливості аби реалізувати художній фільм – запуск відбувся на початку травня, а зйомки тривають і досі – у Львові, Києві та деяких інших містах України.

Зараз дивляться

– Першими в Україні взятися за ігрове кіно, в умовах війни, стало справжнім викликом для ОУП, яка була націлена на зйомки документального кіно, в першу чергу! Коли Антон прийшов із цією жорсткою, але водночас дуже ліричною історією, мені здалося божевіллям почати зйомки художнього фільму. Але з кожним днем обговорення незвичайного формату фільму, з кожним днем написання сценарію, впевненості ставало все більше. А коли проектом зацікавилися наші партнери з AMO Pictures, стало очевидним, що проект вже на етапі сценарію не залишає байдужим. Варіантів не залишилось – тільки запуск! — говорить співзасновниця ОУП та Mamas Production, Алла Липовецька.

Про порятунок хлопчика з Бучі. В Україні знімають воєнну драму з елементами фантастики / 4 зображення

Автори фільму особливу увагу приділяють унікальному формату, який вони обрали для своєї історії, і кажуть, що такого в Україні ще не було. Вони обіцяють незвичні рішення не тільки для українського, але й для світового кінематографу.

У фільмі зіграють Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Олеся Жураківська, Катерина Кістень та інші. Прем’єра фільму очікується на стрімінгових платформах, фестивалях, телеканалах а також у кінотеатрах.