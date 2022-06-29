В Украине снимают военную драму с элементами фантастики День, когда я встретил Спайдермена. Это первые съемки полнометражного художественного кино на территории Украины с начала полномасштабной российской агрессии.

Фильм День, когда я встретил Cпайдермена рассказывает историю девушки-волонтера, которая открывает в себе сверхспособности и спасает будущее мальчика из Бучи. Релиз фильма запланирован на осень 2022 года.

— Кто-то знает историю школьника Питера Паркера, который стал Спайдерменом. Кто-то слышал о миллиардере Брюсе Уэйне, надевшего костюм Бэтмена. Мы расскажем историю волонтера Кати, которая почувствовала в себе суперсилу, — говорит автор идеи и со-продюсер фильма Антон Скрипец.

После начала полномасштабного вторжения кинопроизводство в Украине остановилось. Ситуация стала практически кризисной. Однако авторы проекта День, когда я встретил Спайдермена нашли ресурсы и возможности для реализации художественного фильма — запуск состоялся в начале мая, а съемки продолжаются до сих пор: во Львове, Киеве и некоторых других городах Украины.

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— Первыми в Украине взяться за игровое кино, в условиях войны, стало настоящим вызовом для ОУП, первоначально нацеленной на съемки документального кино! Когда Антон пришел с этой жесткой, но вместе с тем очень лирической историей, мне показалось безумием начать съемки художественного фильма. Но с каждым днем ​​обсуждения необычного формата фильма, с каждым днем ​​написания сценария уверенности становилось все больше. А когда проектом заинтересовались наши партнеры из AMO Pictures, стало очевидным, что проект уже на этапе сценария не оставляет равнодушным. Вариантов не осталось — только запуск! — говорит соучредитель ОУП и Mamas Production Алла Липовецкая.

О спасении мальчика из Бучи. В Украине снимают военную драму с элементами фантастики / 4 images

Авторы фильма особое внимание уделяют уникальному формату, который они выбрали для своей истории, и говорят, что такого в Украине еще не было. Они обещают необычные решения не только для украинского, но и для мирового кинематографа.

В фильме сыграют Елизавета Зайцева, Александр Рудинский, Олеся Жураковская, Екатерина Кистень и другие. Премьера ожидается на стриминговых платформах, фестивалях, телеканалах и в кинотеатрах.