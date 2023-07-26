Прем’єра українського фільму Назавжди-Назавжди відбудеться на 80-му Венеційському кінофестивалі. Режисером картини стала Анна Бурячкова, і її роботу покажуть уже з 30 серпня до 9 вересня.

Про прем’єру повідомили в Держкіно.

Події фільму розгортаються в Києві 90-х років, який тільки починає свій шлях повстання з радянських руїн. У центрі сюжету також любовний трикутник, який кине виклик дружбі та романтичним стосункам.

Головні ролі виконали Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик і Дар’я Жихарська. Створення картини почалося ще 2020 року – саме під час Covid-19 було написано сюжет.

Знімання закінчилися за два місяці до повномасштабного вторгнення, а дорогоцінні кадри відправили до Амстердама, де режисерові допомогли з постпродакшеном і оформленням фільму.

На початку осені відбудеться ще одна важлива подія у світі кіно. На тлі цього названо претендентів на Еммі 2023 – нагородження відбудеться вже 18 вересня. Серед потенційних переможців – фільм Барбі, актор Педро Паскаль та мультсеріал Рік і Морті. Шанси на перемогу також має інтерв’ю американського ведучого та коміка Девіда Леттермана з президентом України Володимиром Зеленським.