Премьера украинского фильма Навсегда-Навсегда состоится на 80-м Венецианском кинофестивале. Режиссером картины стала Анна Бурячкова, и ее работу покажут уже с 30 августа по 9 сентября.

О премьере сообщили в Госкино.

События фильма разворачиваются в Киеве 90-х годов, который только начинает свой путь восстания из советских руин. В центре сюжета также любовный треугольник, который бросит вызов дружбе и романтическим отношениям.

Главные роли исполнили Алина Чебан, Захар Шадрин, Артур Алиев, Елизавета Цилык и Дарья Жихарская. Создание картины началось еще в 2020 году — именно во время Covid-19 был написан сюжет.

Съемки закончились за два месяца до полномасштабного вторжения, а драгоценные кадры были отправлены в Амстердам, где режиссеру помогли с постпродакшином и оформлением фильма.

В начале осени состоится еще одно важное событие в мире кино. На фоне этого названы претенденты на Эмми 2023 — награждение состоится уже 18 сентября. Среди потенциальных победителей — фильм Барби, актер Педро Паскаль и мультсериал Рик и Морти. Шансы на победу также имеет интервью американского ведущего и комика Дэвида Леттермана с президентом Украины Владимиром Зеленским.