Співачка MamaRika презентувала пісню Як ти там живеш і чорно-білий кліп до неї.

Композиція про розбите серце і нерозділене кохання, яке було практично в кожної людини. У ролику артистка гуляє вулицями міста на самоті.

Зараз дивляться

– У кожного з нас є хоча б одна особиста історія, яка так і не закінчилася хепі-ендом… Коли серце розбите, надії невиправдані і ти вимушено починаєш життя заново. Але справжні емоції ніколи не минають і за першої нагоди рука тягнеться написати – Як ти там живеш без мене? – написала співачка в Instagram.

MamaRika зазначила, що це максимально чесна та особиста робота, тому артистка хоче, щоб вона лікувала, давала сил і запала кожному глибоко в серце.

Пісня Як ти там живеш була написана до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але в наші дні набула зовсім іншого змісту. Кожен українець знайде в композиції свій біль, адже мільйони з нас зараз далеко від найдорожчих людей та відірвані від звичного життя.