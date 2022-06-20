Співачка MamaRika перенесла операцію. Раніше артистка скаржилася на проблеми зі здоров’ям, проте подробиць не розкривала.

На зв’язок із підписниками виконавиця вийшла одразу після наркозу. Вона оприлюднила кілька фото в Instagram-stories.

– А це я після операції на чилі. Слава Богу все пройшло успішно і ми вже вдома. Селфі одразу після наркозу. Очі відкрити важко – там ще мультики показують, – підписала фото MamaRika.

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Наразі співачка вдома, де набирається сил для прогулянки на свіжому повітрі. Де саме їй робили операцію – невідомо, проте раніше вона провела обстеження всього організму.

Також артистка говорила, що її здоров’я похитнулося через пережитий стрес.