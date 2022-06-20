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Фото Персони

Очі відкрити складно: MamaRika перенесла операцію

20 Червня 2022, 09:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
MamaRika

Співачка MamaRika перенесла операцію. Раніше артистка скаржилася на проблеми зі здоров’ям, проте подробиць не розкривала.

На зв’язок із підписниками виконавиця вийшла одразу після наркозу. Вона оприлюднила кілька фото в Instagram-stories.

– А це я після операції на чилі. Слава Богу все пройшло успішно і ми вже вдома. Селфі одразу після наркозу. Очі відкрити важко – там ще мультики показують, – підписала фото MamaRika.

Зараз дивляться

Наразі співачка вдома, де набирається сил для прогулянки на свіжому повітрі. Де саме їй робили операцію – невідомо, проте раніше вона провела обстеження всього організму.

Також артистка говорила, що її здоров’я похитнулося через пережитий стрес.

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MamaRika Операція
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