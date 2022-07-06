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Об истории, которая не закончилась хэппи-эндом: MamaRika презентовала душевную песню

6 июля 2022, 13:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Об истории, которая не закончилась хэппи-эндом: MamaRika презентовала душевную песню

Певица MamaRika презентовала песню Як ти там живеш и черно-белый клип к ней.

Композиция о разбитом сердце и неразделенной любви, которая была практически у каждого человека. В ролике артистка гуляет по улицам города в одиночестве.

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— У каждого из нас есть хотя бы одна личная история, так и не закончившаяся хэппи-эндом… Когда сердце разбито, надежды неоправданные и ты вынужденно начинаешь жизнь заново. Но настоящие эмоции никогда не проходят и при первой возможности рука тянется написать — Как ты там живешь без меня? — написала певица в Instagram.

MamaRika отметила, что это максимально честная и личная работа, поэтому артистка хочет, чтобы она лечила, давала сил, и запала каждому глубоко в сердце.

Песня Як ти там живеш была написана до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но в наши дни приобрела совсем другое содержание. Каждый украинец найдет в композиции свою боль, ведь миллионы из нас сейчас вдали от самых дорогих людей и оторваны от привычной жизни.

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