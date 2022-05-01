Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал о возможности создания новой киноленты и помощи ВСУ.
Он признался, что хотел бы продолжить работу над сериалом Доброволец на основе событий, произошедших во время полномасштабной войны в Украине.
– Сериал Доброволец о парне, который с Майдана пошел в АТО, там воевал и получил ранение, контузию. Потом приехал в Киев и на улице случайно увидел человека, который обстрелял его подразделение. И он шесть серий борется с теми, кто засел в Киеве и готовят теракт ко Дню Независимости. Вот такой сюжет был у Добровольца, и такое впечатление, что его можно продолжить на материале новой войны. Об этой войне будет снято много украинских фильмов, сериалов, уже написано много песен и стихов, — сказал он.
Кондратюк отметил, что в мае он должен был вернуться к съемкам авторского фильма Игоря Стеколенко В зените, финансированием которого занималось Госкино.
– Мы получили финансирование от Госкино на производство авторского фильма Игоря Стеколенко В зените о талантливом хирурге, которого испытывает судьба. Мы сняли первую часть в декабре, хотели в апреле-мае вернуться к съемкам, но наступила война. И у меня есть подозрения, что у Госкино еще не скоро будут деньги. Думаем сейчас, можно ли найти деньги на европейском рынке, потому что у Госкино как минимум будут трудности с финансированием, — сказал он.
Во время войны Игорь Кондратюк занимается и волонтерской деятельностью.
– Вчера я опубликовал отчет об автомобиле, на который мы собирали средства. Он уже доставлен в место дислокации воинской части. С помощью этого автомобиля будут выполняться очень важные операции. Эта история действительно радостная, потому что мы это сделали. За 14 дней собрали средства. Если вы вдруг знаете, где можно найти пикапы где-нибудь в Европе, пожалуйста, маякуйте, — добавил телеведущий.