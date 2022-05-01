Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал о возможности создания новой киноленты и помощи ВСУ.

Он признался, что хотел бы продолжить работу над сериалом Доброволец на основе событий, произошедших во время полномасштабной войны в Украине.

– Сериал Доброволец о парне, который с Майдана пошел в АТО, там воевал и получил ранение, контузию. Потом приехал в Киев и на улице случайно увидел человека, который обстрелял его подразделение. И он шесть серий борется с теми, кто засел в Киеве и готовят теракт ко Дню Независимости. Вот такой сюжет был у Добровольца, и такое впечатление, что его можно продолжить на материале новой войны. Об этой войне будет снято много украинских фильмов, сериалов, уже написано много песен и стихов, — сказал он.

Кондратюк отметил, что в мае он должен был вернуться к съемкам авторского фильма Игоря Стеколенко В зените, финансированием которого занималось Госкино.

– Мы получили финансирование от Госкино на производство авторского фильма Игоря Стеколенко В зените о талантливом хирурге, которого испытывает судьба. Мы сняли первую часть в декабре, хотели в апреле-мае вернуться к съемкам, но наступила война. И у меня есть подозрения, что у Госкино еще не скоро будут деньги. Думаем сейчас, можно ли найти деньги на европейском рынке, потому что у Госкино как минимум будут трудности с финансированием, — сказал он.

Во время войны Игорь Кондратюк занимается и волонтерской деятельностью.