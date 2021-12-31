Шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал о том, как его бизнес пережил карантинные времена, о том, какую девушку он видит рядом, а также, что стоит готовить на Новый год.

Интервью Эктора Хименеса-Браво для Фактов ICTV.

— Как вы во время карантина смогли реорганизовать свой ресторан, чтобы он оставался на плаву?

— Когда был локдаун, у нас работала только доставка. Это было тяжело для нас, потому что у нас премиальный концепт. Сам концепт доставки был трудным. Затем, когда была красная зона, мы контролировали всех наших гостей – либо вакцинация, либо тест. Ну конечно, для нас это были большие вложения, поскольку необходимо было больше сотрудников, чтобы все контролировать. Ну, а что делать, это необходимо было!

— Что, по вашему мнению, в Украине не так в ресторанном бизнесе? Может, нужны какие-то законодательные инициативы?

— Здесь у рестораторов нет поддержки власти. Когда наступает кризис, власти не помогают малому и среднему бизнесу. Это самый большой минус нашей власти – когда критический момент, у нас нет помощи от правительства. К примеру, у нас в Украине есть кредитование, но его очень трудно получить под низкие проценты, тем, кому оно действительно нужно.

Помощь власти просто ничтожна, она даже не в состоянии покрыть двухнедельную заработную плату одного сотрудника. В отличие от других стран, ведь, например, в Канаде власти очень помогают. Там есть специальные программы, через которые ты получаешь помощь от правительства, и знаешь, что твой бизнес не пропадет.

— У нас тут Холостячка кончилась, скоро Холостяк будет. А какой ваш идеальный партнер?

— Это девушка, которая меня поддерживает, у которой отношения со мной будут в приоритете, которая будет честна со мной. Важно понять, что наши отношения основываются на правде. Это та, кто захочет эти отношения вести в будущее, а не просто будет думать, как бы пойти погулять на выходных.

— Какие три блюда вы можете посоветовать приготовить украинцам на Новый год?

— Они всегда готовят только оливье, шубу и блины (смеется, – Ред). Важнейший совет всем украинцам на Новый год – смотреть мой Instagram, там есть много крутых, вкусных и полезных рецептов блюд, которые хорошо повлияют на здоровье. Эти рецепты помогут забыть о большом количестве майонеза на новогоднем столе и попробовать другие варианты.