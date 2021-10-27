Притула даже расплакался: на Україна має талант выступит незрячий барабанщик

Во втором выпуске легендарного шоу Україна має талант покажут выступление 36-летнего Виталия Дуракова из Херсона, который 14 лет назад потерял зрение из-за аварии на работе.

Виталий – мультиинструменталист. На сцене судьям он сыграет на барабанах произведение под названием Твоя война. Музыку для своей авторской песни он написал сам и для выступления на проекте также записал дома аранжировку, используя гитару и бас-гитару.

— Слово война я использую как метафору. Своим примером я хочу показать людям, которые оказались в похожем положении, что жизнь на этом не заканчивается. Надо брать себя в руки и достигать новых вершин, чтобы выйти в этой войне с самим собой победителями, — отметил Виталий.

Виталий потерял зрение в 2007 году. Тогда он работал сварщиком на заводе, где и произошел несчастный случай – взрыв бака. Стекла от взрыва травмировали его глаза, вследствие чего мужчина потерял зрение.

— Моя реакция на первой перевязке: помню, мне говорят: Откройте глаза, ― а я не могу этого сделать. Мне их открывает медсестра, а ничего не меняется. Кресло тогда ушло из-под меня, — рассказала участник.

После этой трагедии мужчина нашел спасение в музыке. Виталий начал учиться играть на барабанах. Он также освоил работу за компьютером, звукозапись и простой монтаж видео. Его примером никогда не сдаваться стал барабанщик группы Def Lepard, который потерял руку, но не сдался и продолжил играть.

Уже 9 лет Виталий в браке. У пары родилась замечательная дочка. К сожалению, ни супругу, ни ребенка мужчина не видел. Но верит, что обязательно увидит, ведь медицина не стоит на месте и врачи найдут способ вылечить его травму.

И меньше всего Виталий хочет, чтобы его жалели. На проект он решился прийти, чтобы доказать, что ограничения лишь у человека в голове и возможно все.