Головний герой романтичного реаліті Холостяк 12 Алекс Топольський розповів, де застав війну в Україні і чим наразі займається.

За словами Алекса, його ранок 24 лютого був не в нашій країні. Чоловік зізнається, що стежив за новинами кілька попередніх тижнів, однак перші годинни не вірив у те, що РФ напала на Україну.

– Повідомлення та відео, які мені скидали мої друзі, що залишилися в Києві, не залишали сумнівів – це війна, – згадує Холостяк.

Топольський сказав, що відразу ж ухвалив рішення про те, чому він має присвятити себе найближчим часом. І приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide.

– Ця жорстока війна з першого дня змусила українок залишити свої будинки та виїхати з країни, рятуючи дітей від російських окупантів. Я розумів, що багато хто з них їде в нікуди, не маючи родичів чи знайомих за кордоном… Незважаючи на те, що потік біженців дуже великий, ми намагаємось допомогти кожному, – говорить Топольський.

Також Алекс займається пошуком донорів для організації. Він звертається за допомогою до західних бізнесменів, організацій та своїх знайомих. Сам монтує інформаційні відео, щоб наочно показати їм страшні кадри бомбардувань житлових будинків, шкіл, лікарень та дитячих садків в Україні.

– Дуже мотивують люди, яких я бачу поряд із собою. Мотивує можливість допомогти Україні пережити цю катастрофу. Ми обов’язково переможемо, тому що в нас у країні дуже сильні лідери, неймовірного духу люди з високим рівнем патріотизму, які готові померти, захищаючи свої сім’ї та рідну землю, – наголосив Холостяк.

Він додав, що вірить у мирне небо над Україною та у те, що всі зможуть повернутися до своїх звичних справ.

Нагадаємо, що Холостяк із Алексом Топольським мав вийти в березні на СТБ, однак через повномасштабну війну, яку розв’язала Росія, проект відклали.