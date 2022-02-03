Телеканал СТБ розсекретив дату прем’єри романтичного реаліті Холостяк 12 з Алексом Топольським. Новий сезон шоу глядачі зможуть побачити вже 4 березня о 19.00.
– Хо-хо-хо – ми, звісно, не Санта Клаус, але готові порадувати вас чудовими новинами: прем’єра нового сезону Холостяк відбудеться 4 березня о 19.00 на СТБ, – повідомили творці шоу.
У коментарях шанувальники проекту зазначили, що вже із нетерпінням чекають новий сезон.
- Новий сезон Холостяка я буду дивитися із задоволенням та цікавістю, тому чекаю на початок.
- Ура! Нарешті.
- Клас!
- Чекаємо із нетерпінням.
- Супер, чекаємо!
- Дуже гарний Холостяк, – пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що цього разу своє кохання на проекті шукатиме 32-річний бізнесмен та актор Алекс Топольський. Він виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру.
Наразі Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він здає в аренду розкішні апартаменти, а також продає девайси для дезінфекції. Крім цього, Топольський розвивається як актор і модель. Він вже встиг знятися у кількох рекламних роликах та кліпах відомих зірок.
Нещодавно Алекс повідомив про закінчення зйомок Холостяка 12. За словами чоловіка, це було неймовірно, незабутньо і найголовніше — всі зусилля виправдані. Шанувальники проекту сподіваються, що Топольському вдалося знайти своє кохання.