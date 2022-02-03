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Холостяк 12 з Топольським стартує навесні: дата прем’єри

3 Лютого 2022, 17:18
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Холостяк 12

Телеканал СТБ розсекретив дату прем’єри романтичного реаліті Холостяк 12 з Алексом Топольським. Новий сезон шоу глядачі зможуть побачити вже 4 березня о 19.00.

– Хо-хо-хо – ми, звісно, не Санта Клаус, але готові порадувати вас чудовими новинами: прем’єра нового сезону Холостяк відбудеться 4 березня о 19.00 на СТБ, – повідомили творці шоу.

У коментарях шанувальники проекту зазначили, що вже із нетерпінням чекають новий сезон.

  • Новий сезон Холостяка я буду дивитися із задоволенням та цікавістю, тому чекаю на початок.
  • Ура! Нарешті.
  • Клас!
  • Чекаємо із нетерпінням.
  • Супер, чекаємо!
  • Дуже гарний Холостяк, – пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що цього разу своє кохання на проекті шукатиме 32-річний бізнесмен та актор Алекс Топольський. Він виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру.

Наразі Алекс живе в Маямі та займається нерухомістю. Він здає в аренду розкішні апартаменти, а також продає девайси для дезінфекції. Крім цього, Топольський розвивається як актор і модель. Він вже встиг знятися у кількох рекламних роликах та кліпах відомих зірок.

Нещодавно Алекс повідомив про закінчення зйомок Холостяка 12. За словами чоловіка, це було неймовірно, незабутньо і найголовніше — всі зусилля виправдані. Шанувальники проекту сподіваються, що Топольському вдалося знайти своє кохання.

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Теги
СТБ , Холостяк
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