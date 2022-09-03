Стала відома дата прем’єри романтичного реаліті Холостяк 12. Вже в п’ятницю, 30 вересня, відбудеться старт нового сезону.

Традиційно Холостяк 12 розпочнеться о 19:00 на телеканалі СТБ. Вже на першій зустрічі з дівчатами головний герой Алекс Топольський даруватиме їм подарунки та приготує три кольори троянд.

Нагадаємо, що прем’єра Холостяка 12 мала відбутися навесні – 4 березня, проте через повномасштабну війну реаліті перенесли.

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У 12 сезоні романтичного реаліті своє кохання шукатиме бізнесмен та актор Алекс Топольський. Він виріс у Львові, проте після закінчення університету переїхав до США.