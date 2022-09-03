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Холостяк 12: коли відбудеться прем’єра романтичного реаліті

3 Вересня 2022, 17:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Холостяк 12: коли відбудеться прем’єра романтичного реаліті
Джерело: СТБ

Стала відома дата прем’єри романтичного реаліті Холостяк 12. Вже в п’ятницю, 30 вересня, відбудеться старт нового сезону.

Традиційно Холостяк 12 розпочнеться о 19:00 на телеканалі СТБ. Вже на першій зустрічі з дівчатами головний герой Алекс Топольський даруватиме їм подарунки та приготує три кольори троянд.

Нагадаємо, що прем’єра Холостяка 12 мала відбутися навесні – 4 березня, проте через повномасштабну війну реаліті перенесли.

Зараз дивляться

У 12 сезоні романтичного реаліті своє кохання шукатиме бізнесмен та актор Алекс Топольський. Він виріс у Львові, проте після закінчення університету переїхав до США.

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Алекс Топольський Холостяк
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