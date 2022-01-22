У суботу, 22 січня, на телеканалі СТБ відбулася прем’єра легендарного кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Кулінарам вдалося приємно здивувати суддів у першому випуску.

Найяскравіші учасники минулих сезонів МастерШеф зійшлися на головному кулінарному проєкті України, щоб боротися за звання найкращого майстра з приготування страв.

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20 найталановитіших зірок повернулися на кухню, щоб зійтися у реванші. Вони схрестили ножі у грандіозній битві за кулінарну першість.

Жодних обмежень

У першому випробуванні прем’єри МастерШеф. Битва сезонів кулінари продемонстрували всі здобуті знання. Перед ними постало, здавалося б, дуже просте завдання – жодних обмежень та ускладнень.

Учасники шоу мали приготувати одну страву за дві години. Саме вона допомогла б кожному з 20 зірок заявити про себе та показати, якого нового кулінарного рівня вони досягли.

За рішенням суддів шоу, найгірше із завданням упоралися Руслан Лучков та Шева. Вони одягнули чорні фартухи у першому конкурсі проєкту.

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Колесо фортуни

На початку другого випробування учасники зіграли в колесо фортуни, щоб перевірити, кому посміхається удача. Вони поділилися на пари, послідовно крутили колесо, в якому кожен сектор відповідав певному продукту: томати, капуста, яйця, пшоно та інші.

Так пари визначили один основний інгредієнт для своєї страви. Підсвітити зірку страви необхідно було соусом, однак основний складник для нього також обирала доля.

Страва Олександра та Анастасії стала справжньою зіркою прем’єри МастерШеф. Битва сезонів. Судді порадили кухарям взяти рецепт на озброєння та використати у своїх закладах.

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Хто покинув проект

З перших хвилин першого випуску кулінарного шоу панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань, однак не всі змогли впоратися з ними.

За право продовжувати участь у проєкті боролися четверо учасників: Катерина Велика, Віктор, Руслан Лучков та Шева. Вони зайняли робочі місця з коробками, що містили основний інгредієнт ― картоплю.

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З неї всього за п’ять хвилин необхідно було приготувати страву ресторанного рівня. Майже всі легенди добре впоралися із завданням, проте Руслан випередив решту за кількістю помилок.

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Через це Руслан Лучков залишив у першому випуску легендарне кулінарне шоу МастерШеф. Битва сезонів.