В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV переможець 11 сезону проєкту МастерШеф на СТБ Богдан Шинкарьов розповів про власну стратегію участі в шоу, кар’єру за кордоном, а також поділився рецептом улюбленої закуски.

– До участі в шоу МастерШеф ви працювали та розвивалися в абсолютно інших сферах. Коли та звідки у вас виник інтерес до кулінарії?

– Судячи з моєї комплекції тіла, інтерес до їжі в мене виник давно (усміхається, – Ред.). Як говорив відомий шеф-кухар Массімо Боттура: Не довіряйте занадто худим шеф-кухарям. Мені здається, все починається з любові до їжі.

Мене дивують люди, які дуже люблять смачно поїсти, але водночас не люблять готувати. Ніхто краще, ніж ти, не задовольнить твої потреби. З розвитком смакових рецепторів та цікавості до їжі виникає бажання її готувати!

– Чия була ідея взяти участь у шоу? Як наважилися вийти із зони комфорту та піти на кастинг?

– Офіційно моя дружина вважає, що це була її ідея, і вона мене морально готувала до цього три роки (усміхається, – Ред.). Але насправді мої друзі надіслали мені посилання на кастинг, бо чули, що я хотів піти. Я подумав хвилин 15, тому що сумнівався, що мене візьмуть. Але все повернулось інакше!

– МастерШеф – це своєрідна “гра на виживання”. Що було найскладнішим під час участі: камери, спілкування, графік, конкурси чи щось інше?

– Так, ви маєте рацію. МастерШеф – це своєрідна Гра в кальмара, але яку придумали набагато раніше. І номер один там Ектор (сміється, – Ред.). Мабуть, найважчим для мене був графік. Я останні роки працюю багато, але дозволяю собі відпочивати. А на проєкті не лише морально важко, а й фізично.

Загалом робота кухаря – це непросте заняття. Цілий день ти на ногах, плюс камери, інтерв’ю – це все вибивало з колії. Більшість глядачів не розуміють, чому ми робимо елементарні помилки, оскільки дивляться випуск раз на тиждень. Але у нас же зовсім інший графік! Не так все просто, як здається з дивану (усміхається, – Ред.).

– Що, на вашу думку, допомогло вам перемогти? В чому полягала ваша стратегія участі в шоу?

– Відразу, як я отримав білий фартух після кастингу, я вийшов і сказав в інтерв’ю, що буду навчатися. Мені здається, що саме це допомогло мені перемогти, бо я вважаю, що абсолютно у кожній сфері найголовніше – це знання.

Звичайно, коли знання примножуються до таланту, виходить фантастичний результат, і можна стати найкращим у світі. Але перш за все – знання! Я старався їх отримувати якомога більше. Крім цього, я завжди намагався дивувати суддів, намагався не повторюватись. Якщо мені дістався той самий продукт, то я змінював техніку, якщо це однакова техніка – я змінюю інгредієнти чи сенс страви.

Коли ти довгий час готуєш одним і тим самим людям, головний секрет успіху – дивувати! Їжа має викликати не лише смак, а й емоцію. І ось цей подив і відчуття Вау мають бути завжди. Коли я відкрию свій заклад, то зроблю його саме за таким принципом – щоб люди приходили і йшли з відчуттям Вау.

– У суперфіналі ви готували страви у концепції подорожей та їжі біля океану. Чому обрали саме таке меню та чи були впевнені у своїх стравах?

– Я продовжу свою філософію, що їжа має викликати емоцію. Я почав згадувати, які найкрутіші емоції приносила мені їжа. І мені пригадалися різні поїздки, не обов’язково за кордон. Я все дитинство провів у Криму, там була дуже смачна їжа. Звичайна їжа на березі моря разом з морською атмосферою приносила дитячу радість. І я вирішив, що цю емоцію необхідно перенести у свій концепт, аби передати її суддям та закріпити смачною їжею.

До речі, з приводу їжі я був не впевнений, адже це авторські страви, які я готував уперше. Мені здається, що страва, в якій я буду впевнений на 100%, це та, яку я буду опрацьовувати кілька тижнів, разів 20 приготую, і коли ви прийдете до мене на шефську вечерю або в ресторан, я скажу: Ось у цій страві я впевнений!

– Яка кухня ваша найулюбленіша і чому? Чи можете назвати свої три коронні страви?

– Одна з найулюбленіших – іспанська. Потім – вся азійська і французька їжа. Це три найулюбленіших кухні. Що стосується страв, то візьмемо будь-яку інтерпретацію качки. Будь-яка її частина – ніжки чи філе. А качка у повному складі – це взагалі моя любов, моє улюблене м’ясо.

Потім йде Wok – це якраз те, з чого я почав любити готувати вдома. Мені подарували вок-сковорідку, і почалася творчість. Ну і на третє місце можна багато чого поставити – паелья, ризото, різноманітні тартари. Я дуже люблю севіче. Я навчився найкраще готувати саме те, що мені найбільше подобається їсти.

– Ви казали, що найбільше любите готувати закуски. Чи можете поділитися з нашими читачами рецептом улюбленої закуски?

– Так, я дуже люблю готувати закуски, тартари та севіче. Одна з найпростіших – гуакамоле – це напівсоус, напівзакуска. Його дуже смачно їсти з чипсами, намащувати на тост або подавати до м’яса. Це дуже крута штука.

Перше, що необхідно зробити – це вибрати спілий авокадо. Він обов’язково має бути м’який (якщо буде твердий, нічого не вийде). Він має бути темнуватий, але не як каша. Кладемо спілий авокадо в тарілку, розминаємо виделкою – це обов’язково! Ніякого блендера, лише виделкою! Додаємо сюди чилі-перець, сік лайму, трішки кінзи й можна трішки дрібно нарізаного помідора. Все це розминаємо, додаємо сіль до смаку. Готово! Чудова закуска. І на сніданок можна, і друзям на стіл, і просто під перегляд фільму.

– Зараз ви почали активно вести блог в Instagram та спілкуватися з підписниками. Чи багато у вас хейту після проєкту? Як реагуєте на нього?

– На моїй сторінці хейту майже немає. Гнівні коментарі в особисті повідомлення чи під постом мені пишуть дуже рідко. Якщо взяти хейт на YouTube чи на сторінці МастерШеф, він, звичайно, є. Хтось вболівав не за мене, а хтось просто любить ображати людей. Це нормально, і я розумів, що так буде.

Відвертий хейт, коли мене принижують, мене не ображає. Це все дурниці, на які я навіть не зважаю. Мене може образити, коли людина неправильно зрозуміла певну ситуацію, неправдиво висловлюється про мій вчинок або намагається неправильно його інтерпретувати.

– Вже навесні ви відправитеся на навчання у Францію. Після навчання в школі плануєте розвиватися в Україні чи, можливо, думали про кар’єру за кордоном?

– У мене вже була можливість поїхати за кордон і розвиватися там. Я все ж таки вирішив залишитися в Україні, тому що тут моя родина і друзі. Це для мене неймовірно цінно. Я б дуже хотів, аби моя кар’єра склалася саме в Україні. Я всі свої сили витрачатиму на це.

Я розглядаю варіант – багато подорожувати та переймати досвід інших країн. Але жити я хочу в Україні. Сподіваюсь, у мене вийде побудувати тут гідну кар’єру, щоб залишатися на батьківщині разом зі своєю родиною та друзями.

Нагадаємо, вже 22 січня о 19.00 на СТБ на глядачів чекає прем’єра МастерШеф. Битва сезонів. Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий.