В субботу, 22 января, на телеканале СТБ состоялась премьера легендарного кулинарного шоу МастерШеф. Битва сезонов. Кулинарам удалось приятно удивить судей в первом выпуске.

Самые яркие участники прошлых сезонов МастерШеф сошлись на главном кулинарном проекте Украины, чтобы бороться за звание лучшего мастера по приготовлению блюд.

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20 самых талантливых звезд вернулись на кухню, чтобы сойтись в реванше. Они скрестили ножи в грандиозном сражении за кулинарное первенство.

Никаких ограничений

В первом испытании премьера МастерШеф. Битва сезонов кулинары продемонстрировали все добытые знания. Перед ними встала, казалось бы, очень простая задача – никаких ограничений и осложнений.

Участники шоу должны были приготовить одно блюдо за два часа. Именно оно помогло бы каждому из 20 звезд заявить о себе и показать, какого нового кулинарного уровня они достигли.

По решению судей шоу, хуже всего с задачей справились Руслан Лучков и Шева. Они надели черные фартуки в первом конкурсе проекта.

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Колесо удачи

В начале второго испытания участники сыграли в колесо удачи, чтобы проверить, кому улыбается удача. Они разделились на пары, последовательно крутили колесо, в котором каждый сектор соответствовал определенному продукту: томаты, капуста, яйца, пшено и другие.

Так пара определила один основной ингредиент для своего блюда. Подсветить звезду блюда необходимо было соусом, однако основную составляющую для него также выбирала судьба.

Блюдо Александра и Анастасии стало настоящей звездой премьеры МастерШеф. Битва сезонов. Судьи посоветовали поварам взять рецепт на вооружение и использовать в своих заведениях.

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Кто покинул проект

С первых минут первого выпуска кулинарного шоу царила напряженная атмосфера. Претендентов главного приза проекта ждало немало интересных задач, однако не все смогли справиться с ними.

За право продолжать участие в проекте боролись четыре участника: Екатерина Большая, Виктор, Руслан Лучков и Шева. Они заняли рабочие места с коробками, содержащими основной ингредиент – картофель.

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Из него всего через пять минут необходимо было приготовить блюдо ресторанного уровня. Почти все легенды справились с заданием, однако Руслан опередил остальных по количеству ошибок.

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Поэтому Руслан Лучков оставил в первом выпуске легендарное кулинарное шоу МастерШеф. Битва сезонов.