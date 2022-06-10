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Музика

Премія Греммі запровадила нові номінації: вручатимуть із 2023 року

10 Червня 2022, 10:39
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Грэмми
Джерело: Depositphotos

У 2023 році музична премія Греммі видаватиме нагороди у п’яти нових номінаціях.

Національна академія мистецтва та науки звукозапису на 65-й премії видаватиме приз за Найкращий саундтрек до ігор та інших інтерактивних медіа.

Також з’явилися такі номінації, як – Найкращий автор пісень, Найкращий альбом у жанрі spoken word, Найкращий виступ у жанрі альтернатива та Найкращий виступ у жанрі американа.

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Крім того, в 2023 році вручатиметься і спеціальна нагорода – Найкраща пісня для соціальних змін.

Нагадаємо, премія Греммі у 2022 році відбулася в Лас-Вегасі в ніч із 3 на 4 квітня. У категорії Найкраща нова виконавиця перемогла Олівія Родріго.

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Джерело
Grammy Awards
Теги
Греммі (Grammy)
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