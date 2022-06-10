В 2023 году музыкальная премия Грэмми будет выдавать награды в пяти новых номинациях.
Национальная академия искусства и науки звукозаписи на 65-й премии будет выдавать приз за Лучший саундтрек к играм и другим интерактивным медиа.
Также появились такие номинации, как — Лучший автор песен, Лучший альбом в жанре spoken word, Лучшее выступление в жанре альтернатива и Лучшее выступление в жанре американа.
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Кроме того, в 2023 году будет вручаться и специальная награда — Лучшая песня для социальный перемен.
Напомним, премия Грэмми в 2022 году состоялась в Лас-Вегасе в ночь с 3 на 4 апреля. В категории Лучшая новая исполнительница победила Оливия Родриго.
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