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Тріумфатори Греммі 2022: повний список переможців

4 Квітня 2022, 09:01
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
греммі
Джерело: Depositphotos

Церемонія вручення премії Греммі 2022 відбулася цієї ночі на арені MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.

Одну із найпрестижніших нагород у музиці щорічно вручає Національна академія мистецтва та науки звукозапису.

Переможці премії Греммі 2022 (список)

Пісня року. Leave The Door Open, реп-дует Silc Sonic

Найкраще сольне поп-виконання. Olivia Rodrigo – drivers license

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом. Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale

Найкращий вокальний поп-альбом. Olivia Rodrigo – Sour

Найкращий танцювальний/електронний альбом. Black Coffee – Subconsciously

Найкраща рок-пісня. Foo Fighters – Waiting On A War

Найкращий рок-альбом. Foo Fighters – Medicine At Midnight

Найкраще відео. Jon Batiste – Freedom.

Найкращий R&B-альбом. Jazmine Sullivan – Heaux Tales

Найкраща реп-пісня. Kanye West feat. Jay-Z – Jail

Найкращий латинський поп-альбом. Alex Cuba – Mendó

Найкращий дует. Doja Cat, SZA – Kiss Me More

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Греммі (Grammy)
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