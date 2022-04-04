Церемонія вручення премії Греммі 2022 відбулася цієї ночі на арені MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі.
Одну із найпрестижніших нагород у музиці щорічно вручає Національна академія мистецтва та науки звукозапису.
Переможці премії Греммі 2022 (список)
Пісня року. Leave The Door Open, реп-дует Silc Sonic
Найкраще сольне поп-виконання. Olivia Rodrigo – drivers license
Найкращий традиційний вокальний поп-альбом. Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale
Найкращий вокальний поп-альбом. Olivia Rodrigo – Sour
Найкращий танцювальний/електронний альбом. Black Coffee – Subconsciously
Найкраща рок-пісня. Foo Fighters – Waiting On A War
Найкращий рок-альбом. Foo Fighters – Medicine At Midnight
Найкраще відео. Jon Batiste – Freedom.
Найкращий R&B-альбом. Jazmine Sullivan – Heaux Tales
Найкраща реп-пісня. Kanye West feat. Jay-Z – Jail
Найкращий латинський поп-альбом. Alex Cuba – Mendó
Найкращий дует. Doja Cat, SZA – Kiss Me More