4 Квітня 2022, 09:01 Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle

Церемонія вручення премії Греммі 2022 відбулася цієї ночі на арені MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі. Одну із найпрестижніших нагород у музиці щорічно вручає Національна академія мистецтва та науки звукозапису. Переможці премії Греммі 2022 (список) Пісня року. Leave The Door Open, реп-дует Silc Sonic Найкраще сольне поп-виконання. Olivia Rodrigo – drivers license Найкращий традиційний вокальний поп-альбом. Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale Найкращий вокальний поп-альбом. Olivia Rodrigo – Sour Найкращий танцювальний/електронний альбом. Black Coffee – Subconsciously Найкраща рок-пісня. Foo Fighters – Waiting On A War Найкращий рок-альбом. Foo Fighters – Medicine At Midnight Найкраще відео. Jon Batiste – Freedom. Найкращий R&B-альбом. Jazmine Sullivan – Heaux Tales Найкраща реп-пісня. Kanye West feat. Jay-Z – Jail Найкращий латинський поп-альбом. Alex Cuba – Mendó Найкращий дует. Doja Cat, SZA – Kiss Me More Читайте також: Мовчання – синонім брехні: Монатик виконав авторську пісню на концерті у Варшаві

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