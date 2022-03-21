Український актор Тарас Цимбалюк розповів, що під час війни намагається бути активним як у волонтерській діяльності, так і на інформаційному фронті.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зізнався, що зараз разом із сім’єю перебуває у батьківській домівці в Черкаській області.

– Мені подобається максимальна активізація нашого населення. Ми з дружиною допомагаємо, чим можемо. Ми плели сітки, відвозили хлопцям у тероборону їжу. Словом, де ми можемо бути корисними, там і намагаємось бути корисними. Створили канал для швидкої комунікації місцевих жителів, спілкуюся зі своєю аудиторією у соцмережах, показую людям правду і плекаю надію, що частина російського населення, яка на мене підписана, побачить, що тут відбувається. Словом, намагаюся на всіх фронтах, де є можливість, вести якусь діяльність, – сказав Цимбалюк.

Тарас додав, що на Черкащині люди зберігають бойовий настрій, об’єднуються та щиро вірять, що вже скоро Україна переможе.