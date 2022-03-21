Український актор Тарас Цимбалюк розповів, що під час війни намагається бути активним як у волонтерській діяльності, так і на інформаційному фронті.
В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зізнався, що зараз разом із сім’єю перебуває у батьківській домівці в Черкаській області.
– Мені подобається максимальна активізація нашого населення. Ми з дружиною допомагаємо, чим можемо. Ми плели сітки, відвозили хлопцям у тероборону їжу. Словом, де ми можемо бути корисними, там і намагаємось бути корисними. Створили канал для швидкої комунікації місцевих жителів, спілкуюся зі своєю аудиторією у соцмережах, показую людям правду і плекаю надію, що частина російського населення, яка на мене підписана, побачить, що тут відбувається. Словом, намагаюся на всіх фронтах, де є можливість, вести якусь діяльність, – сказав Цимбалюк.
Тарас додав, що на Черкащині люди зберігають бойовий настрій, об’єднуються та щиро вірять, що вже скоро Україна переможе.
– Настрій бойовий, мені подобається, що певною мірою поборено паніку. Народ об’єднується, він чітко розуміє, що ворог слабне. Правда за нами, мораль за нами і, зрештою, перемога однозначно за нами. Це головне, – підсумував Цимбалюк.