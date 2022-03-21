Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал, что во время войны пытается быть активным как в волонтерской деятельности, так и на информационном фронте.

В эфире общенационального телемарафона он признался, что сейчас вместе с семьей находится в родительском доме в Черкасской области.

– Мне нравится максимальная активизация нашего населения. Мы с женой помогаем чем можем. Мы плели сетки, возили ребятам в тероборону еду. Словом, где мы можем быть полезными, там и стараемся быть полезными. Создали канал для быстрой коммуникации местных жителей, общаюсь со своей аудиторией в соцсетях, показываю людям правду и питаю надежду, что часть российского населения, подписанная на меня, увидит, что здесь происходит. Словом, стараюсь на всех фронтах, где есть возможность, вести какую-то деятельность, – сказал Цымбалюк.

Тарас добавил, что в Черкасской области люди сохраняют боевое настроение, объединяются и искренне верят, что уже скоро Украина победит.