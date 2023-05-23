Концерт Лободи в Києві: організатори відреагували на скандал

Скандал навколо благодійного концерту Світлани Лободи набирає обертів – представники резиденції Osocor Residence прокоментували запланований виступ артистки 25 травня.

Вони заявили, що у Лободи є всі документи, які підтверджують благодійну мету концерту. В Osocor додали, що з Охматдитом не затверджували перелік артистів, і кошти для відновлення лікарні передаються через фонд Добро, який став ініціатором збору. Саме тому участь Охматдиту в організації та управлінні грошима з концерту не потрібна.

– Наше завдання – об’єднувати тих, хто готовий стати одним фронтом проти ворога. І ми переконані, що справжній патріотизм – це цілеспрямоване протистояння злу в ім’я майбутньої України, – додали в Osocor Residence.

Суть скандалу з концертом Лободи в Києві

Усе почалося з анонсу благодійного концерту Лободи, який спрямований на збір коштів для відновлення ЛОР-відділення Охматдиту. Однак самі представники дитячої лікарні не знали, що для них збиратимуть грошову підтримку.

Український репер Yarmak зв’язався з представниками Охматдиту – йому заявили, що нічого не знали про виступ Світлани та збір.

– Ми самі тільки 21 травня дізналися про цей концерт. З нами, на жаль, не було погоджено ні концерт, ні афішу, ні артиста, – відповіли в лікарні.

Yarmak закликав суспільство не йти на концерт зірки, яка визнала Росію агресором тільки через місяць повномасштабного вторгнення.

Блогерка Монро також зауважила, що під публікацією про благодійний концерт Лободи в коментарях є нібито навала ботів, які виправдовують дії співачки.

Та й саме суспільство не дуже позитивно відреагувало на сам приїзд артистки до Києва. У коментарях їй нагадали, що до 24 лютого 2022 року вона жила в Росії і будувала там свою кар’єру.