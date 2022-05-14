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Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2022

15 Травня 2022, 02:02
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Калуш

У Турині (Італія) відгримів фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Україну на заході представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. За результатами журі та глядацького голосування, Україна посіла 1 місце і стала переможцем Євробачення 2022.

Загалом колектив Kalush Orchestra отримав 631 бал від журі і глядачів. Друге місце дісталося представнику Великої Британії Сему Райдеру, а трійку лідерів закрила співачка з Іспанії Chanel.

Нагадаємо, що у фіналі Євробачення гурт Kalush Orchestra після свого виступу закликав Європу врятувати Маріуполь та українців на Азовсталі. У мережі почали ширитися чутки про дискваліфікацію артистів через аполітичну позицію пісенного конкурсу.

Попри це, організатори Євробачення заявили, що не будуть дискваліфіковувати Kalush Orchestra, оскільки їхня заява мала не політичний, а гуманітарний характер.

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Теги
Kalush, Євробачення
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