Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2022

У Турині (Італія) відгримів фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Україну на заході представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. За результатами журі та глядацького голосування, Україна посіла 1 місце і стала переможцем Євробачення 2022.

Загалом колектив Kalush Orchestra отримав 631 бал від журі і глядачів. Друге місце дісталося представнику Великої Британії Сему Райдеру, а трійку лідерів закрила співачка з Іспанії Chanel.

Нагадаємо, що у фіналі Євробачення гурт Kalush Orchestra після свого виступу закликав Європу врятувати Маріуполь та українців на Азовсталі. У мережі почали ширитися чутки про дискваліфікацію артистів через аполітичну позицію пісенного конкурсу.

Попри це, організатори Євробачення заявили, що не будуть дискваліфіковувати Kalush Orchestra, оскільки їхня заява мала не політичний, а гуманітарний характер.