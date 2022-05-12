Работали в экстремальных условиях: как снимали видео для выступления Kalush Orchestra на Евровидении 2022

Украинская актриса Олеся Галканова рассказала о съемках видеоарта для выступления группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022.

Именно глаза и руки Олеси зрители могли увидеть во время выступления украинского коллектива. По ее словам, во взгляде режиссер хотел объединить всех матерей Украины.

— Режиссер хотел во взгляде объединить всех матерей Украины всех возрастов. Была идея, что это материнские глаза, которые смотрят на мир и имеют в себе очень много разных эмоций: от радости к горю, от любви к ненависти, – сказала она.

Олеся отметила, что видеоряд был сделан гораздо интересней, однако декорации на сцене в Турине закрывали основную часть ролика.

– Там была просто фантастическая идея, я в руках должна была держать Землю. Но там немного иначе построили декорации, поэтому этого не было видно. Казалось, я словно руками окутываю Kalush Orchestra. Идея была просто фантастическая – мать, материнские глаза, она держит Вселенную, Землю. Такова материнская любовь, – сказала актриса.

По словам актрисы, съемка видеоарта была достаточно эмоциональной. К тому же, именно во время съемок по Львову попали ракеты российских войск, поэтому всей команде пришлось спуститься в укрытие.

– Снимали во Львове в тот день, когда недалеко от нас попали ракеты. Мы как раз заканчивали, произошли взрывы, и мы спустились в бомбоубежище. Работали в таких немного экстремальных условиях. В общем, было очень хорошо работать с режиссером, нам ставили четкие задачи. Они понимали, что они делают и для чего, – добавила Олеся.

Напомним, что группа Kalush Orchestra прошла в финал Евровидения 2022. Согласно жеребьевке, музыканты выйдут на сцену в первой части финала, который состоится уже в субботу, 14 мая.