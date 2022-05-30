Телеведучий Андрій Бєдняков повністю перейшов на українську мову. Таким чином артист висловлює свою позицію проти вбивств, окупації та захоплення територій іншої країни.

Ведучий зазначив, що в нього російське прізвище і все своє життя він говорив російською мовою, проте з цього часу його Instagram буде лише українською. Також він оприлюднив фото, зроблене в Маріуполі, й наголосив, що це місто завжди було і буде частиною України.

– Тепер можете називати мене “бандерівцем”. Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну? Усім тим, хто наразі кидатиметься з піною з рота, відповідь одна: кнопка відписатися перед вашими очима. Для тих, хто зі мною – кнопка перекласти вам у допомогу, – зазначив Бєдняков.

Андрій сказав, що нікого не змушує повторювати за ним, оскільки кожен має право на свій вибір.

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– Російськомовні українці люблять країну не менше. Але це особисто мій вибір. Своєрідний привіт деяким підписникам із Росії, – наголосив ведучий.

Раніше на українську мову перейшов співак Володимир Дантес. Також артист презентував свій перший трек мовою нашої держави.

За словами Дантеса, спочатку він боявся припускатися помилок, проте згодом зрозумів, що переживати не варто. Ба більше, музикант зізнався, що коли почав говорити українською, то отримав багато компліментів від дівчат.

Фото: Андрій Бєдняков