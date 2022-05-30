Телеведущий Андрей Бедняков полностью перешел на украинский язык. Таким образом артист выражает свою позицию против убийств, оккупации и захвата территорий другой страны.

Ведущий отметил, что у него российская фамилия и всю свою жизнь он говорил на российском языке, однако с этих пор его Instagram будет только на украинском. Также он обнародовал фото, сделанное в Мариуполе, и подчеркнул, что этот город всегда был и будет частью Украины.

— Теперь можете называть меня “бандеровцем”. Вы же так называете человека, который любит свою страну? Всем тем, кто будет сейчас бросаться пеной изо рта, ответ один: кнопка отписаться перед вашими глазами. Для тех, кто со мной – кнопка перевести вам в помощь, — отметил Бедняков.

Андрей сказал, что никого не принуждает повторять за ним, поскольку каждый имеет право на свой выбор.

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— Русскоязычные украинцы любят страну не меньше. Но это лично мой выбор. Своеобразный привет некоторым подписчикам из России, — подчеркнул ведущий.

Ранее на украинский язык перешел певец Владимир Дантес. Также артист презентовал свой первый трек на языке нашего государства.

По словам Дантеса, сперва он боялся допускать ошибки, однако позже понял, что переживать не стоит. Более того, музыкант признался, что когда начал говорить на украинском, то получил много комплиментов от девушек.

Фото: Андрей Бедняков