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Познайомтеся з багатоніжкою! Netflix показав сцену з другого сезону Відьмака

26 Листопада 2021, 11:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Познайомтеся з багатоніжкою! Netflix показав сцену з другого сезону Відьмака

Стримінговий сервіс Netflix показав сцену з другого сезону американсько-польського фентезійного телесеріалу Відьмак.

У представленому відеоролику Ґеральт з Рівії воював зі сколопендроморфом. Монстр відкинув Ґеральта і, судячи з відео, намагався втекти.

– На вас чекають нові монстри. Ви готові? Познайомтеся з багатоніжкою, – написали в Netflix.

Це не єдиний супротивник одного з головних героїв у майбутньому сезоні, оскільки Відьмак спеціалізується на полюванні монстрів.

Крім того, незважаючи на те, що другий сезон Відьмака ще не вийшов, уже з’явилися чутки про нового персонажа із третього сезону.

За даними іноЗМІ, автори шукають акторку 20 років. Вона зіграє студентку, якій промивають мозок, змушуючи повірити в те, що вона є кимось іншим. Орієнтовно, зйомки цієї ролі відбуватимуться із лютого до липня 2022 року.

Нагадаємо, що прем’єра другого сезону популярного серіалу Відьмак відбудеться вже цього року – 17 грудня. Він складатиметься із восьми серій. Склад головних героїв залишиться незмінним, глядачі побачать – Генрі Кавілла, Аню Чалотру та Фрейю Аллан.

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У жовтні Netflix опублікував новий трейлер другого сезону Відьмака. Це продовження адаптації романів Анджея Сапковського — перший сезон телесеріалу показали публіці в 2019 році.

Теги
Netflix , Відьмак
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