Стриминговый сервис Netflix показал сцену со второго сезона американско-польского фэнтезийного телесериала Ведьмак.

В представленном видеоролике Геральт из Ривии сразился со сколопендроморфом. Монстр откинул Геральта, и, судя по видео, пытался убежать.

New monsters await. Are you ready? ⚔️ Meet. The. Myriapod. #TheWitcher Season 2. December 17. pic.twitter.com/vgpbjGxIpL — The Witcher (@witchernetflix) November 25, 2021

— Вас ждут новые монстры. Вы готовы? Познакомьтесь с многоножкой, — написали в Netflix.

Это не единственный противник одного из главных героев в будущем сезоне, поскольку Ведьмак специализируется на охоте монстров.

Кроме того, несмотря на то, что второй сезон Ведьмака еще не вышел, уже появились слухи о новом персонаже из третьего сезона.

По данным иноСМИ, авторы ищут актрису 20 лет. Она сыграет студентку, которой промывают мозги, заставляя поверить в то, что она является кем-то другим. Ориентировочно, съемки этой роли пройдут с февраля по июль 2022 года.

Напомним, что премьера второго сезона популярного сериала Ведьмак состоится уже в этом году — 17 декабря. Он будет состоять из восьми серий. Состав главных героев останется неизменным, зрители увидят — Генри Кавилла, Аню Чалотру и Фрейю Аллан.

В октября Netflix опубликовала новый трейлер второго сезона Ведьмака. Это продолжение адаптации романов Анджея Сапковского — первый сезон телесериала показали публике в 2019 году.